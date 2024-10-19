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19 октября, 18:08

«Хочет очернить Россию»: Захарова обвинила Борреля в фейках после заявлений о преступлениях ВС РФ

Захарова: Заявления Борреля об убийствах пленных ВСУ являются дезинформацией

Заявлениями об убийствах пленных российскими военными глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель хочет очернить Россию. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

«В отсутствие успехов ВСУ на линии боевого соприкосновения в Евросоюзе и непосредственно уходящий со своего поста глава евродипломатии Жозеп Боррель в своём очередном антироссийском заявлении нагнетают проукраинскую пропаганду и фабрикуют всё новую дезинформацию с целью очернить Россию», — указала Захарова.

Она подчеркнула, что ложь Борреля сопоставима с распространёнными западными и украинскими фальшивками, такими как «резня в Буче», «20 тысяч похищенных украинских детей», «зверства российских военных» и другими выдумками. По её словам, ни один из этих нарративов не был документально подтверждён ни Киевом, ни его союзниками. Представитель МИД также напомнила, что украинский омбудсмен Людмила Денисова, подробно рассказывавшая о предполагаемых сексуальных преступлениях, совершённых российскими военными, в конечном итоге призналась, что придумала эти сказки для привлечения внимания мирового сообщества.

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Ранее Захарова назвала Борреля «змеёй подколодной». Напомним, это случилось после того, как политик призвал разрешить Украине бить дальнобойным оружием по российским аэропортам и пусковым площадкам. При этом он тогда отметил, что не все страны согласны с этой позицией. Кроме того, политик говорил, что запрет некоторых стран на использование Киевом европейского оружия подрывает доверие украинцев к поддержке со стороны Евросоюза.

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Telegram / МИД России

Александра Мышляева
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