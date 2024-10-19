«Хочет очернить Россию»: Захарова обвинила Борреля в фейках после заявлений о преступлениях ВС РФ
Захарова: Заявления Борреля об убийствах пленных ВСУ являются дезинформацией
Заявлениями об убийствах пленных российскими военными глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель хочет очернить Россию. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
«В отсутствие успехов ВСУ на линии боевого соприкосновения в Евросоюзе и непосредственно уходящий со своего поста глава евродипломатии Жозеп Боррель в своём очередном антироссийском заявлении нагнетают проукраинскую пропаганду и фабрикуют всё новую дезинформацию с целью очернить Россию», — указала Захарова.
Она подчеркнула, что ложь Борреля сопоставима с распространёнными западными и украинскими фальшивками, такими как «резня в Буче», «20 тысяч похищенных украинских детей», «зверства российских военных» и другими выдумками. По её словам, ни один из этих нарративов не был документально подтверждён ни Киевом, ни его союзниками. Представитель МИД также напомнила, что украинский омбудсмен Людмила Денисова, подробно рассказывавшая о предполагаемых сексуальных преступлениях, совершённых российскими военными, в конечном итоге призналась, что придумала эти сказки для привлечения внимания мирового сообщества.
Ранее Захарова назвала Борреля «змеёй подколодной». Напомним, это случилось после того, как политик призвал разрешить Украине бить дальнобойным оружием по российским аэропортам и пусковым площадкам. При этом он тогда отметил, что не все страны согласны с этой позицией. Кроме того, политик говорил, что запрет некоторых стран на использование Киевом европейского оружия подрывает доверие украинцев к поддержке со стороны Евросоюза.
Telegram / МИД России