«Хочет очернить Россию»: Захарова обвинила Борреля в фейках после заявлений о преступлениях ВС РФ

«В отсутствие успехов ВСУ на линии боевого соприкосновения в Евросоюзе и непосредственно уходящий со своего поста глава евродипломатии Жозеп Боррель в своём очередном антироссийском заявлении нагнетают проукраинскую пропаганду и фабрикуют всё новую дезинформацию с целью очернить Россию», — указала Захарова.

Она подчеркнула, что ложь Борреля сопоставима с распространёнными западными и украинскими фальшивками, такими как «резня в Буче», «20 тысяч похищенных украинских детей», «зверства российских военных» и другими выдумками. По её словам, ни один из этих нарративов не был документально подтверждён ни Киевом, ни его союзниками. Представитель МИД также напомнила, что украинский омбудсмен Людмила Денисова, подробно рассказывавшая о предполагаемых сексуальных преступлениях, совершённых российскими военными, в конечном итоге призналась, что придумала эти сказки для привлечения внимания мирового сообщества.