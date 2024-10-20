Член экипажа судна «Григорий Ловцов» снял видео за секунды до крушения

По словам дочери Кожомбердиева, отец отправил семье два видео, на первом судно только загружалось в порту и уходило в рейс, а на втором виден момент начала шторма. У мужчины жена и пятеро детей. Дочь также рассказала изданию, что после начала качки связь с отцом прервалась. В момент ЧП он мог находиться один в кабине корабля. По последним данным, тела Кожомбердиева и капитана судна до сих пор не найдены.