Член экипажа судна «Григорий Ловцов» снял видео за секунды до крушения
Затонувшее судне «Григорий Ловцов». Фото © Telegram / Дальневосточная транспортная прокуратура
Водитель бетононасоса Нурлан Кожомбердиев незадолго до трагедии успел отослать своей семье видео, снятое на грузовом корабле «Григорий Ловцов», которое потерпело крушение у берегов Сахалина. Сейчас мужчина числится пропавшим без вести. Кадры публикует местное издание АСТВ.
Видео с корабля «Григорий Ловцов». Видео © Telegram / АСТВ
По словам дочери Кожомбердиева, отец отправил семье два видео, на первом судно только загружалось в порту и уходило в рейс, а на втором виден момент начала шторма. У мужчины жена и пятеро детей. Дочь также рассказала изданию, что после начала качки связь с отцом прервалась. В момент ЧП он мог находиться один в кабине корабля. По последним данным, тела Кожомбердиева и капитана судна до сих пор не найдены.
Напомним, 18 октября на Сахалине у берегов Корсаковского района опрокинулось судно «Григорий Ловцов». На борту находилось семь членов экипажа, двое из которых погибли сразу. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. По словам механика, корабль перевернулся из-за резкого разворота во время шторма. Накануне сообщалось, что найдены тела ещё двух моряков. Поисково-спасательная операция продолжается.