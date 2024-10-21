От кармы не уйдёшь: Погиб обучавший ВСУ британский инструктор

Капрал 4-го батальона десантно-диверсионного полка ВС Великобритании Крис Джилл погиб на учениях в Уэльсе. Военнослужащий занимался обучением бойцов ВСУ, сообщила со ссылкой на МО королевства газета Telegraph.

«Солдат британской армии, помогавший подготавливать украинские войска к боевым действиям против России, погиб во время ночных военных учений в Брекон-Биконсе», — гласит публикация.