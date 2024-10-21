От кармы не уйдёшь: Погиб обучавший ВСУ британский инструктор
Минобороны Великобритании подтвердило смерть капрала Джилла, обучавшего ВСУ
Капрал 4-го батальона десантно-диверсионного полка ВС Великобритании Крис Джилл погиб на учениях в Уэльсе. Военнослужащий занимался обучением бойцов ВСУ, сообщила со ссылкой на МО королевства газета Telegraph.
«Солдат британской армии, помогавший подготавливать украинские войска к боевым действиям против России, погиб во время ночных военных учений в Брекон-Биконсе», — гласит публикация.
Подробностей об обстоятельствах гибели Джилла в министерстве не привели. Капралу было 35 лет.
Несладко приходится и иностранным наёмникам, которые отправились на Украину ради «сафари на русских», но на деле лишь стали мишенями для российских ракет и авиабомб. О катастрофическом положении пособников ВСУ свидетельствуют в том числе перехваченные недавно радиопереговоры противника.
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