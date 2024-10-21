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Регион
21 октября, 04:44

Американский шпион Уилан ушёл от ответа на вопрос о причинах задержания в России

Пол Уилан приветствует Джо Байдена в США после освобождения. Обложка © Flickr / The White House

Пол Уилан приветствует Джо Байдена в США после освобождения. Обложка © Flickr / The White House

Американец Пол Уилан, приговорённый в России к 16 годам колонии за шпионаж и вернувшийся в США в ходе обмена заключёнными, отказался раскрывать причины своего задержания в Москве. В интервью телеканалу CBS бывший военнослужащий заявил, что подробно осветит этот вопрос в книге.

Журналисты поинтересовались, почему сотрудники ФСБ РФ взяли его в момент передачи флеш-накопителя, но так и не услышали внятного ответа. При этом Уилан заверил интервьюеров, что никогда не работал на разведку Соединённых Штатов. На вопрос CBS о сотрудничестве экс-заключённого с властями других государств ветеран морской пехоты тоже отреагировал отмазкой.

«Это те вопросы, которые я обсужу в книге. Это не то, во что я хочу сейчас вдаваться», — увильнул от ответа американец.

Опубликовано видео задержания Гершковича и Уилана в России
Опубликовано видео задержания Гершковича и Уилана в России

Уилана арестовали в Москве в 2018 году. При нём были обнаружены документы, содержащие гостайну. После вынесения обвинительного приговора шпион неоднократно просил Белый дом вызволить его из-за решётки. Лишь в 2024 году по итогам масштабного обмена заключёнными между Россией и Западом Пол смог вернуться на родину.

Илья Пушкарев
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