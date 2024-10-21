Американский шпион Уилан ушёл от ответа на вопрос о причинах задержания в России

Американец Пол Уилан, приговорённый в России к 16 годам колонии за шпионаж и вернувшийся в США в ходе обмена заключёнными, отказался раскрывать причины своего задержания в Москве. В интервью телеканалу CBS бывший военнослужащий заявил, что подробно осветит этот вопрос в книге.

Журналисты поинтересовались, почему сотрудники ФСБ РФ взяли его в момент передачи флеш-накопителя, но так и не услышали внятного ответа. При этом Уилан заверил интервьюеров, что никогда не работал на разведку Соединённых Штатов. На вопрос CBS о сотрудничестве экс-заключённого с властями других государств ветеран морской пехоты тоже отреагировал отмазкой.