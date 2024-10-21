Новоиспечённые «молдаване» из «Би-2» оставили России долги на 8 млн

Похоже, новоиспечённые «молдаване» из группы «Би-2» забыли обрубить все связи с Россией. По данным SHOT, они не ликвидировали свою компанию в нашей стране и ушли в минус на 8 млн рублей.

На днях иноагент Лёва* заявил, что перспектива будущего у России «трагична», и, мол, поэтому они с Шурой теперь сосредоточатся на концертах в Молдове. Для этого они попросили себе гражданство и даже встретились в Кишинёве с президентом Майей Санду, чтобы поблагодарить.

Санду встречается с Би-2 и Вайкуле. Видео © Telegram / NewsMaker.md

Между тем выяснилось, что в России до сих пор числится ООО «Би-2». Сейчас компания только копит долги и постепенно уходит в жёсткий минус. Для сравнения: за свой последний год в России перед СВО рокеры заработали 23 млн рублей. Сейчас уехавшие музыканты живут на доход с выступлений в ЕС и Великобритании, на ближайшие пару месяцев у них запланировано 16 концертов. Играть будут даже в сам Новый год — 31 декабря.