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21 октября, 08:31

Новоиспечённые «молдаване» из «Би-2» оставили России долги на 8 млн

SHOT: Группа «Би-2» оставила в России компанию с миллионными долгами

После начала боевых действий на Украине солисты «Би-2» уехали из России и отменили все свои концерты на территории страны. Фото © Сергей Бобылев/ТАСС

После начала боевых действий на Украине солисты «Би-2» уехали из России и отменили все свои концерты на территории страны. Фото © Сергей Бобылев/ТАСС

Похоже, новоиспечённые «молдаване» из группы «Би-2» забыли обрубить все связи с Россией. По данным SHOT, они не ликвидировали свою компанию в нашей стране и ушли в минус на 8 млн рублей.

На днях иноагент Лёва* заявил, что перспектива будущего у России «трагична», и, мол, поэтому они с Шурой теперь сосредоточатся на концертах в Молдове. Для этого они попросили себе гражданство и даже встретились в Кишинёве с президентом Майей Санду, чтобы поблагодарить.

Санду встречается с Би-2 и Вайкуле. Видео © Telegram / NewsMaker.md

Между тем выяснилось, что в России до сих пор числится ООО «Би-2». Сейчас компания только копит долги и постепенно уходит в жёсткий минус. Для сравнения: за свой последний год в России перед СВО рокеры заработали 23 млн рублей. Сейчас уехавшие музыканты живут на доход с выступлений в ЕС и Великобритании, на ближайшие пару месяцев у них запланировано 16 концертов. Играть будут даже в сам Новый год — 31 декабря.

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Ранее Майя Санду великодушно предоставила неприкаянным некоторым участникам рок-группы Би-2 молдавское гражданство. Сегодня они выступали на помпезном празднике в честь дня города в Кишинёве, празднуя «свободу» и «демократию», однако пару дней назад там проходил митинг, люди на котором требовали отставки президента и выкрикивали лозунги против бедственного положения жителей Молдавии.

* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Алексей Берковиц
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