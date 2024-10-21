Новоиспечённые «молдаване» из «Би-2» оставили России долги на 8 млн
SHOT: Группа «Би-2» оставила в России компанию с миллионными долгами
После начала боевых действий на Украине солисты «Би-2» уехали из России и отменили все свои концерты на территории страны. Фото © Сергей Бобылев/ТАСС
Похоже, новоиспечённые «молдаване» из группы «Би-2» забыли обрубить все связи с Россией. По данным SHOT, они не ликвидировали свою компанию в нашей стране и ушли в минус на 8 млн рублей.
На днях иноагент Лёва* заявил, что перспектива будущего у России «трагична», и, мол, поэтому они с Шурой теперь сосредоточатся на концертах в Молдове. Для этого они попросили себе гражданство и даже встретились в Кишинёве с президентом Майей Санду, чтобы поблагодарить.
Санду встречается с Би-2 и Вайкуле. Видео © Telegram / NewsMaker.md
Между тем выяснилось, что в России до сих пор числится ООО «Би-2». Сейчас компания только копит долги и постепенно уходит в жёсткий минус. Для сравнения: за свой последний год в России перед СВО рокеры заработали 23 млн рублей. Сейчас уехавшие музыканты живут на доход с выступлений в ЕС и Великобритании, на ближайшие пару месяцев у них запланировано 16 концертов. Играть будут даже в сам Новый год — 31 декабря.
Ранее Майя Санду великодушно предоставила неприкаянным некоторым участникам рок-группы Би-2 молдавское гражданство. Сегодня они выступали на помпезном празднике в честь дня города в Кишинёве, празднуя «свободу» и «демократию», однако пару дней назад там проходил митинг, люди на котором требовали отставки президента и выкрикивали лозунги против бедственного положения жителей Молдавии.
* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.