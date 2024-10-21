Моторист потерпевшего бедствие судна «Григорий Ловцов» опроверг версии о перегрузе и пьяном экипаже

Судно «Григорий Ловцов» перевернулось на Сахалине не из-за перегруза. Также на борту никто не был пьян. Об этом Life.ru рассказал моторист корабля Иван Грибачёв.

«Никакого перегруза не было. Это особенность нашего капитана — он всегда брал на борт груза чуть меньше, чем допустимо, и по этому маршруту мы с ним прошли уже десятки раз», — заявил он.

По словам моториста, команда преодолела половину пути к Корсакову, после чего появилось штормовое предупреждение. Зайти в порт судно не успело и вернулось, а уже на обратном пути, на подходе к порту, произошла трагедия. Времени думать не было. Иван покинул корабль без спасательного жилета и объяснил, что, если бы замешкался, уже не разговаривал бы. В воде моторист провёл около 15 минут. Спасатели долго не могли подойти к пострадавшим из-за больших волн.

Наш капитан Виктор Иванович дядька в возрасте был, два года с ним вместе проработали. Наверное, в момент крушения был на мостике, в рубке. Вероятно, о нём уже можно говорить в прошедшем времени, вода очень холодная... Второму механику жизнь спасло то, что он не замешкался и тоже прыгнул. Иван Грибачёв Моторист корабля «Григорий Ловцов»

На данный момент механика перевели из реанимации в терапию. Он уже идёт на поправку. Между тем поиски продолжаются, спасатели до сих пор не нашли водителя бетононасоса.

В Интернете пишут, что экипаж был пьян, — это полная чушь. Я сам не пью и почувствовал бы, если кто-то был бы нетрезв. Думаю, произошёл несчастный случай, море непредсказуемо. Иван Грибачёв Моторист корабля «Григорий Ловцов»