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21 октября, 11:51

Моторист потерпевшего бедствие судна «Григорий Ловцов» опроверг версии о перегрузе и пьяном экипаже

Моторист Грибачёв: Экипаж судна «Григорий Ловцов» не был пьян, это полная чушь

Затонувшее судно «Григорий Ловцов». Обложка © Telegram / Дальневосточная транспортная прокуратура

Затонувшее судно «Григорий Ловцов». Обложка © Telegram / Дальневосточная транспортная прокуратура

Судно «Григорий Ловцов» перевернулось на Сахалине не из-за перегруза. Также на борту никто не был пьян. Об этом Life.ru рассказал моторист корабля Иван Грибачёв.

«Никакого перегруза не было. Это особенность нашего капитана — он всегда брал на борт груза чуть меньше, чем допустимо, и по этому маршруту мы с ним прошли уже десятки раз», — заявил он.

По словам моториста, команда преодолела половину пути к Корсакову, после чего появилось штормовое предупреждение. Зайти в порт судно не успело и вернулось, а уже на обратном пути, на подходе к порту, произошла трагедия. Времени думать не было. Иван покинул корабль без спасательного жилета и объяснил, что, если бы замешкался, уже не разговаривал бы. В воде моторист провёл около 15 минут. Спасатели долго не могли подойти к пострадавшим из-за больших волн.

Наш капитан Виктор Иванович дядька в возрасте был, два года с ним вместе проработали. Наверное, в момент крушения был на мостике, в рубке. Вероятно, о нём уже можно говорить в прошедшем времени, вода очень холодная... Второму механику жизнь спасло то, что он не замешкался и тоже прыгнул.

Иван Грибачёв

Моторист корабля «Григорий Ловцов»

На данный момент механика перевели из реанимации в терапию. Он уже идёт на поправку. Между тем поиски продолжаются, спасатели до сих пор не нашли водителя бетононасоса.

В Интернете пишут, что экипаж был пьян, — это полная чушь. Я сам не пью и почувствовал бы, если кто-то был бы нетрезв. Думаю, произошёл несчастный случай, море непредсказуемо.

Иван Грибачёв

Моторист корабля «Григорий Ловцов»

Сам Иван Грибачёв проработал на судне пять лет. В момент крушения он находился в машинном отделе. Его уже выписали из больницы. В ближайшее время он вернётся к семье во Владивосток, там его ждут двое детей.

Член экипажа судна «Григорий Ловцов» снял видео за секунды до крушения
Член экипажа судна «Григорий Ловцов» снял видео за секунды до крушения

Напомним, 18 октября на Сахалине у берегов Корсаковского района опрокинулось судно «Григорий Ловцов». На борту находились семь членов экипажа, двое из которых погибли сразу. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. По словам механика, корабль перевернулся из-за резкого разворота во время шторма. Накануне сообщалось, что найдены тела ещё двух моряков. Поисково-спасательная операция продолжается.

Наталья Афонина
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