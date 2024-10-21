Моторист потерпевшего бедствие судна «Григорий Ловцов» опроверг версии о перегрузе и пьяном экипаже
Моторист Грибачёв: Экипаж судна «Григорий Ловцов» не был пьян, это полная чушь
Затонувшее судно «Григорий Ловцов». Обложка © Telegram / Дальневосточная транспортная прокуратура
Судно «Григорий Ловцов» перевернулось на Сахалине не из-за перегруза. Также на борту никто не был пьян. Об этом Life.ru рассказал моторист корабля Иван Грибачёв.
«Никакого перегруза не было. Это особенность нашего капитана — он всегда брал на борт груза чуть меньше, чем допустимо, и по этому маршруту мы с ним прошли уже десятки раз», — заявил он.
По словам моториста, команда преодолела половину пути к Корсакову, после чего появилось штормовое предупреждение. Зайти в порт судно не успело и вернулось, а уже на обратном пути, на подходе к порту, произошла трагедия. Времени думать не было. Иван покинул корабль без спасательного жилета и объяснил, что, если бы замешкался, уже не разговаривал бы. В воде моторист провёл около 15 минут. Спасатели долго не могли подойти к пострадавшим из-за больших волн.
Наш капитан Виктор Иванович дядька в возрасте был, два года с ним вместе проработали. Наверное, в момент крушения был на мостике, в рубке. Вероятно, о нём уже можно говорить в прошедшем времени, вода очень холодная... Второму механику жизнь спасло то, что он не замешкался и тоже прыгнул.
На данный момент механика перевели из реанимации в терапию. Он уже идёт на поправку. Между тем поиски продолжаются, спасатели до сих пор не нашли водителя бетононасоса.
В Интернете пишут, что экипаж был пьян, — это полная чушь. Я сам не пью и почувствовал бы, если кто-то был бы нетрезв. Думаю, произошёл несчастный случай, море непредсказуемо.
Сам Иван Грибачёв проработал на судне пять лет. В момент крушения он находился в машинном отделе. Его уже выписали из больницы. В ближайшее время он вернётся к семье во Владивосток, там его ждут двое детей.
Напомним, 18 октября на Сахалине у берегов Корсаковского района опрокинулось судно «Григорий Ловцов». На борту находились семь членов экипажа, двое из которых погибли сразу. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. По словам механика, корабль перевернулся из-за резкого разворота во время шторма. Накануне сообщалось, что найдены тела ещё двух моряков. Поисково-спасательная операция продолжается.