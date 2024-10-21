Путин поздравил генерала Лыонг Кыонга с назначением на пост президента Вьетнама
Национальное собрание Вьетнама избрало генерала Лыонг Кыонга, постоянного члена секретариата Центрального комитета правящей Коммунистической партии новым президентом страны. Трансляцию заседания парламента проводит Вьетнамское информационное агентство.
Голосование прошло в первый день 8-й сессии Национального собрания 15-го созыва, и депутаты единогласно поддержали кандидатуру Кыонга. Он будет занимать пост президента до 2026 года. Свои поздравления новому лидеру страны направил президент России Владимир Путин. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост Президента Социалистической Республики Вьетнам. Отношения между нашими государствами развиваются в духе всеобъемлющего стратегического партнёрства. Рассчитываю, что ваша деятельность на президентском посту будет способствовать дальнейшему наращиванию плодотворного двустороннего сотрудничества во всех сферах», — отметил российский лидер.
Ранее Life.ru сообщал, что вьетнамская делегация намерена принять участие в предстоящем саммите БРИКС. Напомним, мероприятие состоится в Казани уже 22—24 октября. Оно станет мировой сенсацией, уверены в МИД РФ. О возросшем внимании зарубежных государств к объединению говорит их желание принять участие в работе экономического блока.
Getty Images / Hindustan Times