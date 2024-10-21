Медсестёр из ЛНР осудили за смерть 12-летней девочки в поезде Тюмень — Адлер

Колышлейский районный суд Пензенской области приговорил к ограничению свободы двух медсестёр из ЛНР по делу о причинении смерти по неосторожности 12-летней девочки, которая скончалась от ОРВИ в поезде Тюмень — Адлер в декабре 2023 года. Об этом сообщили прокуратура и управление СК РФ.

«Доказательства, собранные следователями отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Пензенской области, признаны судом достаточными для вынесения приговора двум медицинским работникам по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)», — говорится в сообщении СК.

С учётом мнения прокуратуры и смягчающих обстоятельств суд назначил подсудимым наказание в виде 2 лет ограничения свободы с наложением дополнительных обязательств. Медсёстры признали свою вину.

19 декабря 2023 года в поезд Тюмень — Адлер была посажена группа детей с сопровождающими, включая двух медсестёр. На следующий день 12-летняя девочка пожаловалась на плохое самочувствие. Медработница дала ей жаропонижающее, но состояние девочки ухудшалось. На территории Пензенской области ей вызвали скорую, которая смогла только констатировать смерть. Следствие установило, что медики не провели должного обследования, чтобы выявить смертельную опасность.