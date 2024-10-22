Не может ходить: Обессилевшему после выписки Бедросу Киркорову провели очистку крови

У Бедроса Киркорова появились осложнения на фоне проблем с сердцем. Певец пожаловался, что не может ходить из-за боли в ногах и слабости. Как стало известно SHOT, после выписки из больницы в начале сентября 92-летний Бедрос Филиппович регулярно проходит обследование у врачей. На одном из недавних осмотров он рассказал, что плохо себя чувствует, а ноги сильно отекают. Сейчас артист передвигается только с опорой на трость.