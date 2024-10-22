Не может ходить: Обессилевшему после выписки Бедросу Киркорову провели очистку крови
SHOT: Бедрос Киркоров не может ходить из-за осложнений на фоне проблем с сердцем
Бедрос Киркоров. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов
У Бедроса Киркорова появились осложнения на фоне проблем с сердцем. Певец пожаловался, что не может ходить из-за боли в ногах и слабости. Как стало известно SHOT, после выписки из больницы в начале сентября 92-летний Бедрос Филиппович регулярно проходит обследование у врачей. На одном из недавних осмотров он рассказал, что плохо себя чувствует, а ноги сильно отекают. Сейчас артист передвигается только с опорой на трость.
Киркорову провели процедуру очистки крови для улучшения общего состояния. Сейчас он находится дома на амбулаторном лечении под присмотром близких. Больничные стены Бедрос Филиппович не сильно жалует. Осенью 2023 года он сбежал из клиники, не долечив пневмонию. Ранее ему ставили диагноз: стеноз аортального клапана. В 2022 году артист перенёс операцию на сердце, тогда ему установили кардиостимулятор.
Напомним, Бедрос Киркоров был госпитализирован 31 августа с жалобами на боли в сердце. У него, по предварительным данным, была диагностирована сердечная недостаточность. Позже сообщалось, что после операции на сердце самочувствие отца знаменитости резко ухудшилось. Месяц назад стало известно, что артиста выписали из больницы. Врачи рекомендовали ему побольше гулять и поменьше нервничать.