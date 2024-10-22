В МИД Польши сочли неправильным сокрытие Украиной приложений к «плану победы»

«Это неправильно, ибо мы являемся страной, которая с самого начала и очень успешно помогала Украине. Мы не отправляли им каски, а отправили 320 танков, потом самолёты и многое другое. Мы также всё время были политическим адвокатом Украины. Это неправильное поведение», — заявил дипломат в эфире радиостанции Radio ZET.