В МИД Польши сочли неправильным сокрытие Украиной приложений к «плану победы»
Сокрытие тайных приложений к «плану победы» Владимира Зеленского от союзников является «неправильным поведением». С таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Теофил Бартошевский.
«Это неправильно, ибо мы являемся страной, которая с самого начала и очень успешно помогала Украине. Мы не отправляли им каски, а отправили 320 танков, потом самолёты и многое другое. Мы также всё время были политическим адвокатом Украины. Это неправильное поведение», — заявил дипломат в эфире радиостанции Radio ZET.
Недавно Владимир Зеленский обнародовал «план победы». Туда входит пять пунктов и три секретных дополнения. В МИД РФ заявили, что план Зеленского чреват прямым конфликтом РФ и НАТО. Западные союзники Незалежной приняли «план» довольно холодно, понимая, что его реализация грозит прямым столкновением альянса с РФ.
Shutterstock / FOTODOM / Damian Lugowski