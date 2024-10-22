Президент Египта прибыл на саммит БРИКС в Казани

В Казань на саммит БРИКС прибыл президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Его, как и остальных гостей, встретил глава республики Татарстан Рустам Минниханов.

Египет вступил в БРИКС в начале этого года. Страна связывает членов организации с другими странами Ближнего Востока и Северной Африки. В 2022 году объём торговли между Египтом и пятью первыми странами БРИКС составил около $31,2 млрд.