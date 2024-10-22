Саммит БРИКС в Казани
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22 октября, 11:08

Президент Египта прибыл на саммит БРИКС в Казани

В Казань на саммит БРИКС прибыл президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Его, как и остальных гостей, встретил глава республики Татарстан Рустам Минниханов.

Египет вступил в БРИКС в начале этого года. Страна связывает членов организации с другими странами Ближнего Востока и Северной Африки. В 2022 году объём торговли между Египтом и пятью первыми странами БРИКС составил около $31,2 млрд.

Напомним, что саммит пройдет с 22 по 24 октября. В РФ уже прибыли премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, премьер Индии Нарендра Моди, президент ЮАР Сирил Рамафоса, председатель КНР Си Цзиньпин, а также российский лидер Владимир Путин.

БРИКС Казань 2024 в октябре: даты проведения
БРИКС Казань 2024 в октябре: даты проведения
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TACC / EPA

Полина Никифорова
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