Оппозиция в Молдавии митингует с требованием освободить задержанных активистов

У здания суда в Кишинёве проходит пикет. Сотни человек требуют освободить пятерых активистов из блока «Победа», которых схватили в результате обысков среди оппозиционеров. Люди кричат «Долой Майу Санду», а полицейские им не мешают, передаёт ТАСС.