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22 октября, 13:11

Оппозиция в Молдавии митингует с требованием освободить задержанных активистов

У здания суда в Кишинёве проходит пикет. Сотни человек требуют освободить пятерых активистов из блока «Победа», которых схватили в результате обысков среди оппозиционеров. Люди кричат «Долой Майу Санду», а полицейские им не мешают, передаёт ТАСС.

Пикет у здания суда в Кишинёве. Видео © Telegram / «Sputnik Молдова»

Представители блока «Победа» не были допущены до выборов президента 20 октября. Помимо того, им запретили агитировать к референдуму о вступлении в Евросоюз.

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Недавно полиция Молдавии схватила троих руководителей территориальных организаций, которые подозреваются в спонсировании оппозиционного блока «Победа». В итоге ни один из 11 кандидатов в президенты страны не смог набрать свыше 50% голосов для победы в первом туре выборов. Пока лидируют кандидатуры действующего президента Майи Санду и генпрокурора Александр Стояногло. Помимо того, лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор намерен оспаривать результаты референдума о евроинтеграции, который прошёл 20 октября.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Gagarin Iurii

Николай Рюмин
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