Призывной возраст на Украине можно снизить хоть до 14 лет, если страна будет на грани уничтожения. Об этом заявил один из идеологов украинских националистов, лидер партии «Братство»* Дмитрий Корчинский**.

«Если это будет необходимо, если страна будет на грани уничтожения, то мобилизационный возраст можно снижать хоть до 14 лет. То есть, когда человек уже может поднять автомат, он уже может быть солдатом», — сказал он в эфире телеканала НТА.

В пример Корчинский** привёл государства Центральной Африки, где, по его словам, дети воюют уже с 12—14 лет.

Ранее сообщалось, что в Москве суд заочно арестовал Корчинского** по делу о возбуждении ненависти. Известно, что до этого украинский националист, в частности, призывал сжигать храмы Московской патриархии.