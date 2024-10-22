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22 октября, 14:56

«Больше нет сил»: Глюкоза вышла на связь после скандального задержания в Шереметьево

Певица Глюкоза опровергла, что находилась в состоянии наркотического опьянения

Глюкова в отделении полиции. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / glukozamusic

Глюкова в отделении полиции. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / glukozamusic

Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) вышла на связь после новости о задержании в аэропорту Шереметьево. Артистка утверждает, что не находилась в состоянии наркотического опьянения, а «кампания «Глюкоза vs наркоконтроль» организована влиятельным человеком, который «пытается её уничтожить».

Как рассказала Наталья, после рейса Санкт-Петербург – Москва в аэропорту её встретили сотрудники полиции в гражданской одежде. По словам Глюкозы, оперативники попросили певицу пройти в отделение, потому что им «поступило заявление от одного влиятельного человека» и они подозревают, что та якобы находится в наркотическом опьянении. Сама певица это категорически отрицает.

«Вы знаете того, кто последние месяцы пытается меня уничтожить. Но сейчас не о нём. Сейчас я покажу вам хронологию и факты, потому что смотреть на эту кампанию «Глюкоза vs наркоконтроль» больше нет сил», — написала певица в соцсетях, сопроводив свои слова видеороликом из аэропорта и снимком из полицейского участка.

Напомним, ранее сообщалось, что певицу Glukoza остановили в аэропорту Шереметьево якобы в наркотическом опьянении. Утверждалось, что сотрудники предложили артистке пройти медосвидетельствование, но она отказалась. В итоге суд оштрафовал певицу на пять тысяч рублей. На фоне скандала общественники призвали отстранить Глюкозу от сцены.

Адвокат Жорин не исключил, что Глюкозу могут поставить на учёт в наркодиспансер
Адвокат Жорин не исключил, что Глюкозу могут поставить на учёт в наркодиспансер
Наталья Демьянова
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