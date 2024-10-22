«Больше нет сил»: Глюкоза вышла на связь после скандального задержания в Шереметьево

Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) вышла на связь после новости о задержании в аэропорту Шереметьево. Артистка утверждает, что не находилась в состоянии наркотического опьянения, а «кампания «Глюкоза vs наркоконтроль» организована влиятельным человеком, который «пытается её уничтожить».

Как рассказала Наталья, после рейса Санкт-Петербург – Москва в аэропорту её встретили сотрудники полиции в гражданской одежде. По словам Глюкозы, оперативники попросили певицу пройти в отделение, потому что им «поступило заявление от одного влиятельного человека» и они подозревают, что та якобы находится в наркотическом опьянении. Сама певица это категорически отрицает.