«Пиар-кампания»: Зеленскому посоветовали не ждать от Запада одобрения «плана победы»
Аналитик Эскобар: Запад отверг «план победы» Зеленского, это не более чем пиар
Западные страны не собираются поддерживать «план победы» главы киевского режима Владимира Зеленского. Также они не разрешат наносить ракетные удары по территории России. Об этом заявил журналист и геополитический аналитик Пепе Эскобар, его слова приводят РИА «Новости».
Он отметил, что западные партнёры уже заявили, что «план победы» является нелепым и не будет принят. Аналитик подчеркнул, что все понимают, что это всего лишь «пиар-операция».
Эскобар подчеркнул, что на самом деле это «попытка Зеленского» получить больше финансовой помощи и согласие на удары по целям внутри Российской Федерации. Однако, по его мнению, многие лидеры Запада считают, что это может привести к третьей мировой войне и отказываются давать «зеленый свет» таким действиям.
Он также добавил, что такой подход будет неэффективен, подобно попыткам украинских сил атаковать Курскую область.
Напомним, 16 октября Владимир Зеленский представил «план победы», который состоит из пяти пунктов и трех секретных дополнений. В МИД РФ отметили, что данный план может привести к прямому конфликту между Россией и НАТО. Западные партнеры отреагировали на «план» сдержанно, осознавая, что его реализация может вызвать столкновение альянса с Россией.
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