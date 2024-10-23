Западные страны не собираются поддерживать «план победы» главы киевского режима Владимира Зеленского. Также они не разрешат наносить ракетные удары по территории России. Об этом заявил журналист и геополитический аналитик Пепе Эскобар, его слова приводят РИА «Новости».

Он отметил, что западные партнёры уже заявили, что «план победы» является нелепым и не будет принят. Аналитик подчеркнул, что все понимают, что это всего лишь «пиар-операция».

Эскобар подчеркнул, что на самом деле это «попытка Зеленского» получить больше финансовой помощи и согласие на удары по целям внутри Российской Федерации. Однако, по его мнению, многие лидеры Запада считают, что это может привести к третьей мировой войне и отказываются давать «зеленый свет» таким действиям.