«Угрожал распороть живот»: Якутская учительница получила сотрясение после нападения отца учеников
В Якутске учительница получила сотрясение мозга после нападения отца учеников
Мужчина применил физическую силу в отношении педагога в Якутске. Обложка © VK / Антон Жондоров
В одной из школ Якутска мужчина напал на учительницу в присутствии ребёнка. Как сообщили в региональном СУ СК РФ, произошедшее попало на камеру видеонаблюдения. Правоохранители начали проверку.
Отец школьницы применил физическую силу в разговоре с учительницей. Видео © VK / Антон Жондоров
«По имеющимся данным, в одном из классов образовательного учреждения мужчина в ходе конфликтной ситуации в присутствии несовершеннолетнего применил физическую силу в отношении учителя», — указано в сообщении.
Учительница, которая получила травму после разговора с отцом ученицы в Якутске. Фото © VK / Антон Жондоров
В управлении образования Якутска дополнили, что инцидент произошёл в СОШ №1. В учебном заведении провели проверку и выявили факт нарушения права учителя на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, а также оскорбления личности.
Представитель Народного фронта Антон Жондоров в своих соцсетях написал, что между педагогом и мужчиной произошла ссора. Он опасно приблизился к женщине и угрожал ей.
«Я растерялась и просто не знала, как реагировать и как себя защитить. Он кричал, что распорет мне живот», – отметила учительница.
Ей диагностировали сотрясение мозга, ушибы мягких тканей и волосистой части головы. Позднее стало известно, что родители двоих мальчиков уже долгое время конфликтуют с учителями. Супруги не раз подавали жалобы в разные инстанции, но уполномоченные лица каких-либо нарушений не находили. В администрации постарались урегулировать случившееся, однако ничего сделать не смогли.
А ранее Life.ru писал, что в Челябинске мужчина довёл до инсульта учительницу из-за замечания его ребёнку. Он угрожал педагогу физическим насилием и увольнением. Женщина после случившегося была госпитализирована с подозрением на инсульт. Правоохранители выяснили личность угрожавшего и задержали его. Сперва на него составили протокол о мелком хулиганстве и арестовали на 15 суток. Мужчина принёс извинения за свой поступок и обещал, что больше такого не повторится. Тем временем дело челябинца передали в суд, ему грозит два года тюрьмы.