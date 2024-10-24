«Угрожал распороть живот»: Якутская учительница получила сотрясение после нападения отца учеников

В одной из школ Якутска мужчина напал на учительницу в присутствии ребёнка. Как сообщили в региональном СУ СК РФ, произошедшее попало на камеру видеонаблюдения. Правоохранители начали проверку.

Отец школьницы применил физическую силу в разговоре с учительницей. Видео © VK / Антон Жондоров

«По имеющимся данным, в одном из классов образовательного учреждения мужчина в ходе конфликтной ситуации в присутствии несовершеннолетнего применил физическую силу в отношении учителя», — указано в сообщении.

Учительница, которая получила травму после разговора с отцом ученицы в Якутске. Фото © VK / Антон Жондоров

В управлении образования Якутска дополнили, что инцидент произошёл в СОШ №1. В учебном заведении провели проверку и выявили факт нарушения права учителя на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, а также оскорбления личности.

Представитель Народного фронта Антон Жондоров в своих соцсетях написал, что между педагогом и мужчиной произошла ссора. Он опасно приблизился к женщине и угрожал ей.

«Я растерялась и просто не знала, как реагировать и как себя защитить. Он кричал, что распорет мне живот», – отметила учительница.