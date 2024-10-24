Свято место пусто не бывает: Политолог дал прогноз, когда выберут нового главу ХАМАС

После гибели главы политбюро палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара весь мир ждёт, когда станет известно имя нового лидера. Доктор политологических наук Александр Гусев в беседе с Life.ru выразил уверенность, что должность нового руководителя движения долго вакантной не будет.

«Безусловно, найдутся люди, которые возглавят движение ХАМАС, вне всяких сомнений. Сколько уйдёт времени, сказать сложно, потому что наверняка там сейчас ведутся переговоры и обсуждения. Мне кажется, что свято место пусто не бывает. Поэтому, конечно, от лидера ХАМАС очень многое зависит сейчас в этой ситуации. И от «Хезболлы», безусловно», — сказал Гусев.

Он также отметил важность вчерашних заявлений президента России Владимира Путина на саммите БРИКС. Лидер страны сказал, что ситуацию с израильско-палестинским конфликтом необходимо нормализовать. А президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан считает, что необходимо вернуться к границам Палестины 1967 года.