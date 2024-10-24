Вучич иронично обвинил Туска в своём отсутствии на саммите БРИКС
Дональд Туск и Александр Вучич. Обложка © ТАСС / EPA
Лидер Сербии Александр Вучич иронично свалил вину за своё отсутствие на саммите БРИКС в Казани на премьера Польши Дональда Туска. Коллега из Варшавы очень настойчиво хотел обсуждать Украину, признаётся Вучич.
«Так как он «виноват» в том, что я не в Казани на саммите БРИКС, то он хотел меня выслушать. Я, конечно, не буду скрывать, премьер Туск хотел бы видеть полную нашу согласованность с европейскими декларациями, точнее в вопросе санкций в отношении РФ», — заявил Вучич.
Он добавил, что попытался объяснить коллеге сербскую позицию по данному вопросу. Вучич заявил Туску, что Белград и так оказывает гуманитарную помощь Киеву в рамках Устава ООН. Сербский лидер заключил, что он и Туск смогли услышать друг друга.
Напомним, саммит БРИКС проходил в Казани с 22-го по 24 октября. Многие мировые лидеры прибыли в столицу Татарстана, но среди них не оказалось президента Сербии Александра Вучича. Глава республики доложил, что не сможет прилететь из-за ранее запланированных встреч с премьер-министрами Польши и Греции. О том, как прошёл саммит БРИКС, читайте и смотрите на сайте Life.ru.