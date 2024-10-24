Вучич иронично обвинил Туска в своём отсутствии на саммите БРИКС

«Так как он «виноват» в том, что я не в Казани на саммите БРИКС, то он хотел меня выслушать. Я, конечно, не буду скрывать, премьер Туск хотел бы видеть полную нашу согласованность с европейскими декларациями, точнее в вопросе санкций в отношении РФ», — заявил Вучич.