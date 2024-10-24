«Не ставит страны в стойла»: Эксперт раскрыл главную особенность БРИКС

Ценности БРИКС являются продуктом коллективного творчества, и в этом главный подход организации. Такое мнение в разговоре с Life.ru высказал президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко, комментируя итоги прошедшего сегодня пленарного заседания XVI саммита БРИКС в формате «аутрич» / «БРИКС плюс».

«Это не то, что [президент России Владимир] Путин всем дал путеводную звезду и все за ней радостно побежали, несколько десятков стран. Это общий подход, с которым они согласились, что это альтернатива нынешнему западноцентричному миропорядку. Необходимо находить новые правила игры, причём делать это путём компромисса, включения разных стран, учёта разных мнений. И это, на мой взгляд, главное в той философии, которую предлагают лидеры России, Индии, Китая, Бразилии и Южной Африки. Это то, в чём они согласны», — отметил эксперт.

По словам Минченко, ключевой момент — это то, что, во-первых, БРИКС, несомненно, развивается по восходящей линии. Второй важный момент для России — то, что нет никакого даже намёка на международную изоляцию, ведь приехали первые лица ключевых стран Глобального Юга, приехал глава ООН.