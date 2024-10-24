«Не ставит страны в стойла»: Эксперт раскрыл главную особенность БРИКС
Эксперт Минченко заявил, что особенность БРИКС заключается в уважении
Ценности БРИКС являются продуктом коллективного творчества, и в этом главный подход организации. Такое мнение в разговоре с Life.ru высказал президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко, комментируя итоги прошедшего сегодня пленарного заседания XVI саммита БРИКС в формате «аутрич» / «БРИКС плюс».
«Это не то, что [президент России Владимир] Путин всем дал путеводную звезду и все за ней радостно побежали, несколько десятков стран. Это общий подход, с которым они согласились, что это альтернатива нынешнему западноцентричному миропорядку. Необходимо находить новые правила игры, причём делать это путём компромисса, включения разных стран, учёта разных мнений. И это, на мой взгляд, главное в той философии, которую предлагают лидеры России, Индии, Китая, Бразилии и Южной Африки. Это то, в чём они согласны», — отметил эксперт.
По словам Минченко, ключевой момент — это то, что, во-первых, БРИКС, несомненно, развивается по восходящей линии. Второй важный момент для России — то, что нет никакого даже намёка на международную изоляцию, ведь приехали первые лица ключевых стран Глобального Юга, приехал глава ООН.
«Мы видим действительно беспрецедентный рост интереса к этому новому объединению, в том числе потому, что это не является жёсткой иерархической структурой. Никто не навязывает жёсткие правила, не ставит в стойло, а действительно разговаривают уважительно, с учётом всех интересов», — заключил собеседник Life.ru.
Напомним, что саммит БРИКС прошёл с 22 по 24 октября в Казани. Президент России Путин заявил, что новые страны-участницы увидели в объединении уважительное отношение и учёт интересов друг друга. Всего саммит посетили 36 зарубежных делегаций от стран и шесть — от международных организаций.
Life.ru