Путин поспорил с британским журналистом о справедливости
Путин: Запад злоупотребляет положением и нарушает обещания, это несправедливо
На пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани президент России Владимир Путин вступил в спор с британским журналистом. Главной темой дискуссии стала справедливость в вопросах развития и безопасности.
«Что такое справедливость в области развития? <…> Они (страны Запада — прим. Life.ru) потребляют больше, вы потребляете больше, чем производите и зарабатываете. Разве это справедливо? Мы полагаем, что нет. И хотим изменить эту ситуацию. Этим и занимаемся в БРИКС», — отметил президент.
На пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани Владимир Путин поспорил с британским журналистом о справедливости в развитии и безопасности. Видео © Telegram / Кремль. Новости
Путин также напомнил о действиях стран Запада в период пандемии коронавируса, когда масштабная эмиссия долларов и евро привела к росту глобальной продовольственной инфляции. По его словам, США выпустили около шести триллионов долларов, а еврозона — три триллиона, что вызвало скупку продовольствия и медикаментов по всему миру.
«Они злоупотребили своим эксклюзивным положением в мировых финансах: и доллары, и евро. Напечатали и смели, как пылесосом с рынка, самые необходимые товары», — резюмировал он.
Путин также поднял вопрос справедливости в сфере безопасности, указав на игнорирование Западом требований России не расширять НАТО на восток. Он подчеркнул, что в действиях стран НАТО справедливости не было, особенно в отношении Украины, где уже начали строить военные базы.
«Разве справедливо нарушать взятые на себя обязательства в рамках ОБСЕ, когда все страны Запада подписали бумагу, согласно которой не может быть безопасности одной страны при нарушении безопасности другой? Мы же говорили, не надо этого делать. Это нарушает нашу безопасность, расширение НАТО. Нет, всё равно делали. Разве это справедливо?», — подытожил политик.
Напомним, саммит БРИКС проходил в Казани с 22 по 24 октября, однако ночью, 25 октября, на полях форума состоялась ещё одна встреча. Путин отметил, что новые страны-участницы оценили уважительное отношение и учёт взаимных интересов в рамках объединения. В мероприятии приняли участие 36 зарубежных делегаций от стран и шесть делегаций от международных организаций.
Telegram / Кремль. Новости