На пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани президент России Владимир Путин вступил в спор с британским журналистом. Главной темой дискуссии стала справедливость в вопросах развития и безопасности.

«Что такое справедливость в области развития? <…> Они (страны Запада — прим. Life.ru) потребляют больше, вы потребляете больше, чем производите и зарабатываете. Разве это справедливо? Мы полагаем, что нет. И хотим изменить эту ситуацию. Этим и занимаемся в БРИКС», — отметил президент.

На пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани Владимир Путин поспорил с британским журналистом о справедливости в развитии и безопасности. Видео © Telegram / Кремль. Новости

Путин также напомнил о действиях стран Запада в период пандемии коронавируса, когда масштабная эмиссия долларов и евро привела к росту глобальной продовольственной инфляции. По его словам, США выпустили около шести триллионов долларов, а еврозона — три триллиона, что вызвало скупку продовольствия и медикаментов по всему миру.

«Они злоупотребили своим эксклюзивным положением в мировых финансах: и доллары, и евро. Напечатали и смели, как пылесосом с рынка, самые необходимые товары», — резюмировал он.

Путин также поднял вопрос справедливости в сфере безопасности, указав на игнорирование Западом требований России не расширять НАТО на восток. Он подчеркнул, что в действиях стран НАТО справедливости не было, особенно в отношении Украины, где уже начали строить военные базы.