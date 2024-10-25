Египет отметил мировое значение саммита БРИКС

Организацию саммита БРИКС в Казани высоко оценил посол Египта в России Назих Нагари. Он заявил ТАСС, что данное мероприятие стало важным событием международного масштаба.

«Да, мы очень оценили организацию и считаем, что это было очень важное событие международного масштаба», — сказал дипломат.