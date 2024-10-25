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Регион
25 октября, 08:53

Египет отметил мировое значение саммита БРИКС

Посол Египта в РФ назвал саммит БРИКС в Казани важным событием мирового масштаба

Организацию саммита БРИКС в Казани высоко оценил посол Египта в России Назих Нагари. Он заявил ТАСС, что данное мероприятие стало важным событием международного масштаба.

«Да, мы очень оценили организацию и считаем, что это было очень важное событие международного масштаба», — сказал дипломат.

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Напомним, что саммит БРИКС проходил в Казани с 22 по 24 октября. Президент России Путин заявил, что новые страны-участницы увидели в объединении уважительное отношение и учёт интересов друг друга. Всего саммит посетили 36 зарубежных делегаций от стран и шесть — от международных организаций.

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Life.ru

Наталья Афонина
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