При создании российского планшета украли более 13 млрд рублей
Свыше 13 млрд похищено в компании, занимавшейся созданием российского планшета
Бывшего генерального директора дочерней фирмы «Роснано» — ООО «Пластик Лоджик» — Бориса Галкина задержали. По данным следствия, он, предварительно похитил свыше 13 миллиардов рублей из российского бюджета. Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, средства были выведены под иностранные юрисдикции,
«ФСБ в ходе сопровождения расследуемого следственным департаментом МВД России уголовного дела, возбуждённого по ч. 4 ст. 160 УК России (присвоение или растрата в особо крупном размере), установлена причастность бывшего генерального директора ООО «Пластик лоджик» Галкина Бориса Юрьевича к хищению более 13 млрд рублей», — отметили в ЦОС.
Данная компании занималась созданием российского планшета. С 2020 года Галкин скрывался от правоохранительных органов за рубежом, а в 2024 году при въезде на территорию РФ был задержан сотрудниками органов безопасности.
А ранее Life.ru рассказывал о задержании бывшего замминистра энергетики Анатолия Яновского, которого накануне поймали в столице. У него дома уже изъяли технику и различные документы. По данным Life.ru, супруга фигуранта дела о хищениях зарабатывала десятки миллионов рублей, а в их собственности — дорогая недвижимость и два «немца». В итоге сегодня суд отправил в СИЗО экс-заминистра энергетики по делу о мошенничестве.
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