При создании российского планшета украли более 13 млрд рублей

Бывшего генерального директора дочерней фирмы «Роснано» — ООО «Пластик Лоджик» — Бориса Галкина задержали. По данным следствия, он, предварительно похитил свыше 13 миллиардов рублей из российского бюджета. Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, средства были выведены под иностранные юрисдикции,

«ФСБ в ходе сопровождения расследуемого следственным департаментом МВД России уголовного дела, возбуждённого по ч. 4 ст. 160 УК России (присвоение или растрата в особо крупном размере), установлена причастность бывшего генерального директора ООО «Пластик лоджик» Галкина Бориса Юрьевича к хищению более 13 млрд рублей», — отметили в ЦОС.