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25 октября, 10:35

Московский суд отправил под домашний арест замминистра энергетики Мочальникова

Сергей Мочальников. Фото © ТАСС / Мессман Евгений

Сергей Мочальников. Фото © ТАСС / Мессман Евгений

Никулинский суд Москвы решил отправить под домашний арест заместителя главы Минэнерго России Сергея Мочальникова, которого обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.

«Мочальников обвиняется по ч. 1 ст. 285 УК РФ (использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы из корыстной или иной личной заинтересованности)», — пояснила следователь МВД.

По этой статье обвиняемому грозит до четырёх лет тюремного срока. Суд удовлетворил ходатайство и постановил заключить под домашний арест Мочальникова на срок до 24 декабря 2024 года.

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Напомним, что в Москве задержали бывшего замминистра энергетики РФ Анатолия Яновского. По делу также был задержан и действующий замглавы Минэнерго Сергей Молчальников, который в течение 9 лет присваивал средства, выделенные на ликвидацию угольных шахт.

Владимир Озеров
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