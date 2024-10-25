Московский суд отправил под домашний арест замминистра энергетики Мочальникова

Никулинский суд Москвы решил отправить под домашний арест заместителя главы Минэнерго России Сергея Мочальникова, которого обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.

«Мочальников обвиняется по ч. 1 ст. 285 УК РФ (использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы из корыстной или иной личной заинтересованности)» , — пояснила следователь МВД.

По этой статье обвиняемому грозит до четырёх лет тюремного срока. Суд удовлетворил ходатайство и постановил заключить под домашний арест Мочальникова на срок до 24 декабря 2024 года.