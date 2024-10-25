«АиФ» запустил спецпроект «Воины против демонов» о подвиге спецназа в Беслане
Спортзал в школе Беслана, где террористы держали жертв. Фото © Wikipedia
«АиФ» выпустил специальный проект «Воины против демонов», посвящённый чудовищному теракту в Беслане и подвигу подразделений спецназа «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России 20 лет назад. Они проявили невероятное мужество, стойкость и отвагу, уничтожив почти всех террористов, захвативших 1150 заложников, говорится на сайте aif.ru.
«Все 20 лет, прошедших после теракта, мы не оставляли этой темы. Для помощи детям, пострадавшим от террористов, был создан благотворительный фонд «АиФ. Доброе сердце». Он работает по сей день и помогает больным ребятишкам. Сегодня его деятельность расширилась — это и помощь беженцам, и поддержка СВО. Но начиналось всё с помощи детям Беслана», — рассказал генеральный директор ИД «Аргументы и факты» Руслан Новиков.
1 сентября вышла первая часть документального фильма «Воины против демонов», который будут показывать школьникам и студентам, чтобы рассказать, что и как происходило тогда в маленьком осетинском городке. Во второй мультимедийной части проекта объединились воспоминания заложников, материалы, выходившие в разные годы, а также нынешние рассказы спецназовцев о теракте и истории повзрослевших бесланских детей.
Стоит отметить, что расследование по делу о теракте в Беслане в 2004 году всё еще идёт. На данный момент устанавливаются личности пяти неопознанных террористов. Всего теракт унёс жизни 334 человек, среди которых 186 — дети от года до 17 лет. 3 сентября 2024 года в Москве почтили память жертв теракта.