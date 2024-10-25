«АиФ» запустил спецпроект «Воины против демонов» о подвиге спецназа в Беслане

«АиФ» выпустил специальный проект «Воины против демонов», посвящённый чудовищному теракту в Беслане и подвигу подразделений спецназа «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России 20 лет назад. Они проявили невероятное мужество, стойкость и отвагу, уничтожив почти всех террористов, захвативших 1150 заложников, говорится на сайте aif.ru.

«Все 20 лет, прошедших после теракта, мы не оставляли этой темы. Для помощи детям, пострадавшим от террористов, был создан благотворительный фонд «АиФ. Доброе сердце». Он работает по сей день и помогает больным ребятишкам. Сегодня его деятельность расширилась — это и помощь беженцам, и поддержка СВО. Но начиналось всё с помощи детям Беслана», — рассказал генеральный директор ИД «Аргументы и факты» Руслан Новиков.