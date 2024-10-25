Жители Коркино возмущены цыганским фокусом с подменой убийцы таксистки

Жители Коркино считают, что отец цыганского подростка, подозреваемого в убийстве таксистки в городе Коркино Челябинской области выгораживает старшего сына, поскольку задержан был лишь младший. Об этом сообщает «Звезда» .

Отец лично привёз сына в полицейский участок, заявив, что тот — глухонемой. Мужчина утверждает, что если вина будет доказана, то его сын будет отвечать по всей строгости закона. Жители уверены, что эта цыганская ротация придумана, чтобы уберечь старшего из братьев от правосудия.