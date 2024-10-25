Жители Коркино возмущены цыганским фокусом с подменой убийцы таксистки
Жители Коркино считают, что отец подозреваемого сдал полиции не того сына
Жители Коркино пришли к дому цыган. Фото © 74.RU| Новости Челябинска
Жители Коркино считают, что отец цыганского подростка, подозреваемого в убийстве таксистки в городе Коркино Челябинской области выгораживает старшего сына, поскольку задержан был лишь младший. Об этом сообщает «Звезда».
Отец лично привёз сына в полицейский участок, заявив, что тот — глухонемой. Мужчина утверждает, что если вина будет доказана, то его сын будет отвечать по всей строгости закона. Жители уверены, что эта цыганская ротация придумана, чтобы уберечь старшего из братьев от правосудия.
Тем временем жители города встретились с региональным прокурором, которому пожаловались на хамское поведение цыган и конфликты с ними.
Напомним, что в Челябинской области было обнаружено тело 40-летней жительницы города Коркино. На её трупе были раны от ножевых порезов. В преступлении подозревают местную ячейку народа Рома́. Одного из цыган уже задержали, а со вторым работают следователи. Накануне вечером жители пришли к дому, в котором живут подозреваемые, чтобы потребовать наказать убийц. Утихомирить толпу пришлось сотрудникам ОМОНа.