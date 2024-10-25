Главный полицейский Коркина отстранён после схода против цыган из-за убийства таксистки
Начальник ОВД Коркина Дякин отстранён после скандала с убийством и беспорядками
Владимир Дякин. Фото © Telegram / Полиция Южного Урала
Начальник ГУ МВД по Челябинской области Сергей Космачёв принял решение отстранить от исполнения служебных обязанностей главу органов внутренних дел города Коркино Владимира Дякина. Об этом глава челябинского главка заявил на встрече с жителями.
«Своим распоряжением сегодня начальник органов внутренних дел будет отстранён от исполнения служебных обязанностей, назначена служебная проверка», — объявил Космачёв, на что зал ответил аплодисментами.
Жители Коркино на встрече с генералом пожаловались, что при любом спорном вопросе местные правоохранители встают на сторону представителей цыганской общины.
Напомним, что в Челябинской области был обнаружен труп 40-летней женщины, на теле которой виднелись раны от ударов ножом. В преступлении подозревают представителей местного цыганского сообщества, один из которых уже был задержан, а со вторым всё ещё работают следователи. Накануне вечером к дому подозреваемых пришла разгневанная толпа, требующая наказать виновных в убийстве. Потребовалась помощь ОМОН, чтобы успокоить местных жителей.