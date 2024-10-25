Главный полицейский Коркина отстранён после схода против цыган из-за убийства таксистки

Начальник ГУ МВД по Челябинской области Сергей Космачёв принял решение отстранить от исполнения служебных обязанностей главу органов внутренних дел города Коркино Владимира Дякина. Об этом глава челябинского главка заявил на встрече с жителями.

«Своим распоряжением сегодня начальник органов внутренних дел будет отстранён от исполнения служебных обязанностей, назначена служебная проверка», — объявил Космачёв, на что зал ответил аплодисментами.