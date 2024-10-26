Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 октября, 01:42

Астронавт госпитализирован после возвращения на Землю многострадальной миссии SpaceX

Астронавта NASA госпитализировали после возвращения на Землю с МКС

Экипаж миссии SpaceX Crew-8. Обложка © Telegram / Космонавт Иван Вагнер

Экипаж миссии SpaceX Crew-8. Обложка © Telegram / Космонавт Иван Вагнер

После успешного приводнения экипажа миссии SpaceX Crew-8 на Землю у одного из астронавтов были обнаружены проблемы со здоровьем. Об этом сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космоса NASA.

Астронавты Мэтью Доминик, Майкл Барратт, Жанетт Эппс, а также российский космонавт Александр Гребёнкин после возвращения прошли обследование в медицинском центре Ascension Sacred Heart Pensacola во Флориде. По итогам осмотров трое из них продолжили путь в Космический центр имени Джонсона в Хьюстоне, в то время как один из астронавтов остался под наблюдением медиков.

Организация также подчеркнула, что в интересах медицинской конфиденциальности информация о состоянии здоровья и личности астронавта не раскрывается.

«Полёт с ними был привилегией»: Астронавт из США с почтением высказалась о российских космонавтах
«Полёт с ними был привилегией»: Астронавт из США с почтением высказалась о российских космонавтах

Напомним, что 4 марта 2024 года корабль NASA Crew Dragon с российским космонавтом Александром Гребёнкиным стартовал к МКС. Возвращение корабля на Землю откладывали восемь раз. Решение было принято в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Артём Гапоненко
  • Новости
  • NASA
  • Роскосмос
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar