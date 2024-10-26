Астронавт госпитализирован после возвращения на Землю многострадальной миссии SpaceX

После успешного приводнения экипажа миссии SpaceX Crew-8 на Землю у одного из астронавтов были обнаружены проблемы со здоровьем. Об этом сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космоса NASA.

Астронавты Мэтью Доминик, Майкл Барратт, Жанетт Эппс, а также российский космонавт Александр Гребёнкин после возвращения прошли обследование в медицинском центре Ascension Sacred Heart Pensacola во Флориде. По итогам осмотров трое из них продолжили путь в Космический центр имени Джонсона в Хьюстоне, в то время как один из астронавтов остался под наблюдением медиков.