Астронавт госпитализирован после возвращения на Землю многострадальной миссии SpaceX
Астронавта NASA госпитализировали после возвращения на Землю с МКС
Экипаж миссии SpaceX Crew-8. Обложка © Telegram / Космонавт Иван Вагнер
После успешного приводнения экипажа миссии SpaceX Crew-8 на Землю у одного из астронавтов были обнаружены проблемы со здоровьем. Об этом сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космоса NASA.
Астронавты Мэтью Доминик, Майкл Барратт, Жанетт Эппс, а также российский космонавт Александр Гребёнкин после возвращения прошли обследование в медицинском центре Ascension Sacred Heart Pensacola во Флориде. По итогам осмотров трое из них продолжили путь в Космический центр имени Джонсона в Хьюстоне, в то время как один из астронавтов остался под наблюдением медиков.
Организация также подчеркнула, что в интересах медицинской конфиденциальности информация о состоянии здоровья и личности астронавта не раскрывается.
Напомним, что 4 марта 2024 года корабль NASA Crew Dragon с российским космонавтом Александром Гребёнкиным стартовал к МКС. Возвращение корабля на Землю откладывали восемь раз. Решение было принято в связи с неблагоприятными погодными условиями.