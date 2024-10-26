Семигин покидает пост сопредседателя партии «Справедливая Россия — За правду»
Геннадий Семигин. Обложка © duma.gov.ru
Депутат Геннадий Семигин покидает должность председателя партии «Справедливая Россия — За правду». Об этом сообщил стоящий во главе СРЗП его коллега Сергей Миронов на XIV съезде партии.
«Я получил заявление от секретаря нашей партии Геннадия Юрьевича Семигина о сложении своих полномочий в связи с тем, что он будет сосредотачиваться на другой работе. Он остаётся членом партии», — заявил Миронов.
В феврале 2022 года партии «Справедливая Россия», «Патриоты России» и «За правду» объединились в одну фракцию. На съезде трёх политических объединений председателем избрали Сергея Миронова, а Геннадий Семигин и Захар Прилепин стали сопредседателями.
В июне этого года Государственная дума на пленарном заседании решила освободить Геннадия Семигина от служебных обязанностей, убрав его с поста главы Комитета по делам национальностей. Его место тогда заняла депутат Яна Лантратова. Life.ru объяснил в своём большом материале, почему карьера парламентария резко пошла на спад.