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Регион
26 октября, 09:24

Семигин покидает пост сопредседателя партии «Справедливая Россия — За правду»

Геннадий Семигин. Обложка © duma.gov.ru

Геннадий Семигин. Обложка © duma.gov.ru

Депутат Геннадий Семигин покидает должность председателя партии «Справедливая Россия — За правду». Об этом сообщил стоящий во главе СРЗП его коллега Сергей Миронов на XIV съезде партии.

«Я получил заявление от секретаря нашей партии Геннадия Юрьевича Семигина о сложении своих полномочий в связи с тем, что он будет сосредотачиваться на другой работе. Он остаётся членом партии», — заявил Миронов.

В феврале 2022 года партии «Справедливая Россия», «Патриоты России» и «За правду» объединились в одну фракцию. На съезде трёх политических объединений председателем избрали Сергея Миронова, а Геннадий Семигин и Захар Прилепин стали сопредседателями.

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В июне этого года Государственная дума на пленарном заседании решила освободить Геннадия Семигина от служебных обязанностей, убрав его с поста главы Комитета по делам национальностей. Его место тогда заняла депутат Яна Лантратова. Life.ru объяснил в своём большом материале, почему карьера парламентария резко пошла на спад.

Владимир Озеров
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