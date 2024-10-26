Семигин покидает пост сопредседателя партии «Справедливая Россия — За правду»

Депутат Геннадий Семигин покидает должность председателя партии «Справедливая Россия — За правду». Об этом сообщил стоящий во главе СРЗП его коллега Сергей Миронов на XIV съезде партии.

«Я получил заявление от секретаря нашей партии Геннадия Юрьевича Семигина о сложении своих полномочий в связи с тем, что он будет сосредотачиваться на другой работе. Он остаётся членом партии», — заявил Миронов.