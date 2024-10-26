Силовому блоку приказано выяснить источники доходов цыган Коркино после убийства таксистки

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил силовому блоку разработать перечень проверочных мероприятий и рейдов в Коркине. Совещание глава региона провёл сразу после церемонии прощания с убитой Еленой Манжосовой (Сарафановой).

Текслер заявил, что необходимо проверить не только источники доходов цыганской диаспоры, но и потенциальные нарушения и преступления, о которых говорят люди.

«Мы слышим про криминализацию мест, где компактно проживают цыгане. Об этом говорят люди, тема, безусловно, не новая, не только для Челябинской области. <...> Необходимо тщательно разобраться с этим, и, если есть те, кто нарушает закон, если есть те, кто это покрывает, то нужно реагировать, если понадобится, то реагировать жестко. Разработайте перечень проверочных мероприятий, рейдов. Я обращаюсь сейчас к силовому блоку», — отметил губернатор.

По итогу заседания оперативного штаба Текслер дал ряд важных поручений. В том числе, провести социализацию цыган. Этот вопрос должны решить социальный блок и министерство образования региона, предоставив свои предложения. Также губернатор настаивает на разработке предложений по улучшению жизни в Коркинском муниципальном округе.