Силовому блоку приказано выяснить источники доходов цыган Коркино после убийства таксистки
Губернатор Текслер поручил провести рейды в Коркино после убийства таксистки
Алексей Текслер. Фото © Telegram / «Правительство Челябинской области»
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил силовому блоку разработать перечень проверочных мероприятий и рейдов в Коркине. Совещание глава региона провёл сразу после церемонии прощания с убитой Еленой Манжосовой (Сарафановой).
Текслер заявил, что необходимо проверить не только источники доходов цыганской диаспоры, но и потенциальные нарушения и преступления, о которых говорят люди.
«Мы слышим про криминализацию мест, где компактно проживают цыгане. Об этом говорят люди, тема, безусловно, не новая, не только для Челябинской области. <...> Необходимо тщательно разобраться с этим, и, если есть те, кто нарушает закон, если есть те, кто это покрывает, то нужно реагировать, если понадобится, то реагировать жестко. Разработайте перечень проверочных мероприятий, рейдов. Я обращаюсь сейчас к силовому блоку», — отметил губернатор.
По итогу заседания оперативного штаба Текслер дал ряд важных поручений. В том числе, провести социализацию цыган. Этот вопрос должны решить социальный блок и министерство образования региона, предоставив свои предложения. Также губернатор настаивает на разработке предложений по улучшению жизни в Коркинском муниципальном округе.
Алексей Текслер акцентировал, что сохранение порядка на улицах – это общая первостепенная задача, и пока он может дать только негативную оценку действиям органов власти в Коркине. Руководитель области выразил серьёзное недовольство деятельностью местных властей.
Напомним, сегодня Коркино прощается с таксисткой, чьё убийство цыганами вызвало народный сход. Маме убитой Елены Манжосовой стало плохо во время похорон дочери — она не сдерживала слёзы и не могла стоять без помощи. Одноклассницы и коллеги таксистки также не сдержались на церемонии прощания.