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Регион
26 октября, 12:55

Силовому блоку приказано выяснить источники доходов цыган Коркино после убийства таксистки

Губернатор Текслер поручил провести рейды в Коркино после убийства таксистки

Алексей Текслер. Фото © Telegram / «Правительство Челябинской области»

Алексей Текслер. Фото © Telegram / «Правительство Челябинской области»

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил силовому блоку разработать перечень проверочных мероприятий и рейдов в Коркине. Совещание глава региона провёл сразу после церемонии прощания с убитой Еленой Манжосовой (Сарафановой).

Текслер заявил, что необходимо проверить не только источники доходов цыганской диаспоры, но и потенциальные нарушения и преступления, о которых говорят люди.

«Мы слышим про криминализацию мест, где компактно проживают цыгане. Об этом говорят люди, тема, безусловно, не новая, не только для Челябинской области. <...> Необходимо тщательно разобраться с этим, и, если есть те, кто нарушает закон, если есть те, кто это покрывает, то нужно реагировать, если понадобится, то реагировать жестко. Разработайте перечень проверочных мероприятий, рейдов. Я обращаюсь сейчас к силовому блоку», — отметил губернатор.

По итогу заседания оперативного штаба Текслер дал ряд важных поручений. В том числе, провести социализацию цыган. Этот вопрос должны решить социальный блок и министерство образования региона, предоставив свои предложения. Также губернатор настаивает на разработке предложений по улучшению жизни в Коркинском муниципальном округе.

Алексей Текслер акцентировал, что сохранение порядка на улицах – это общая первостепенная задача, и пока он может дать только негативную оценку действиям органов власти в Коркине. Руководитель области выразил серьёзное недовольство деятельностью местных властей.

Коркино прощается с таксисткой, чьё убийство цыганами вызвало народный сход
Коркино прощается с таксисткой, чьё убийство цыганами вызвало народный сход

Напомним, сегодня Коркино прощается с таксисткой, чьё убийство цыганами вызвало народный сход. Маме убитой Елены Манжосовой стало плохо во время похорон дочери — она не сдерживала слёзы и не могла стоять без помощи. Одноклассницы и коллеги таксистки также не сдержались на церемонии прощания.

Алена Пенчугина
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