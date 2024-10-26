Милонов поставил SHAMAN в пример всем, кто «смакует» и пиарится за счёт развода
Депутат Милонов назвал громкие звёздные разводы лютым пиаром
Виталий Милонов. Фото © Telegram / «ВИТАЛИЙ МИЛОНОВ»
По мнению зампредседателя комитета Госдумы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталия Милонова, громкие разводы звёзд связаны с низкой культурой разводящихся и с желанием привлечь к себе внимание.
«Есть те, которые начинают смаковать свою тему и создают себе какой-то дополнительный пиар», — поделился депутат в беседе с aif.ru.
Однако, по словам Милонова, есть в российском шоу-бизнесе и достойные примеры. Так, певец Ярослав Дронов (SHAMAN) о своём разводе сообщил корректно с целью прекратить любые домыслы и сплетни.
«Одни скажут, что вот так у них произошло, принято такое решение. Скажут корректно, чтобы прекратить любые домыслы и сплетни, как, например, это сделал SHAMAN», — заявил зампредседателя комитета Госдумы РФ.
Депутат подчеркнул, что для любого человека развод не рассматривается как благо — это тяжёлый этап его жизни. Поэтому звёзды, рассказывающие личные подробности и привлекающие внимание к теме, показывают себя не с лучшей стороны.
«А когда начинают рассказывать о подробностях, как-то ещё привлекать внимание… Это, конечно, лютый пиар, и, мне кажется, это неэтично абсолютно и показывает такую знаменитость не с лучшей стороны», — подытожил Милонов.
14 октября SHAMAN (Ярослав Дронов) развёлся со второй женой Еленой Мартыновой. Ранее она рассказывала, что решение стало обоюдным, а разошлись они с мужем полюбовно. Спустя некоторое время SHAMAN появился на публике с певицей Соей (Асият Сайгидова), которую тут же окрестили его новой возлюбленной. Вместе с ней он сыграет в опере «Князь Владимир»: Ярослав исполнит роль самого князя, а Асият — роль Рогнеды.