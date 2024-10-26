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26 октября, 18:18

Губернатор Текслер поручил провести рейды после убийства таксистки в Коркино

В городе Коркино спустя час после похорон жестоко убитой таксистки Елены Манжосовой по решению губернатора Челябинской области Алексея Текслера было проведено заседание оперштаба с представителями правоохранительных и исполнительных органов. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства Челябинского области.

«В рамках решения проблемы поручаю детально разобрать ситуацию, разработать перечень проверочных мероприятий и рейдов, а также задействовать социальный блок и министерство образования для социализации цыганского населения. В Коркино будет работать специальная комиссия для детального анализа произошедших событий», — подчеркнул Текслер, поручив разработать перечень проверочных мероприятий и рейдов.

Глава региона также уточнил, что обеспечит личный контроль оказание помощи семье погибшей. В дальнейшем пройдёт обсуждение мер по стабилизации напряженной ситуации в муниципалитете. С его слов, ситуацию важно освещать и прорабатывать на всех уровнях власти, чтобы подобное не возникало в дальнейшем.

Сын погибшей в Коркино таксистки пожелал смерти убийцам матери
Сын погибшей в Коркино таксистки пожелал смерти убийцам матери

Напомним, что в Челябинской области было обнаружено тело 40-летней жительницы города Коркино. На её трупе были раны от ножевых порезов. В преступлении подозревают цыган. Одного из них уже задержали, а со вторым работают следователи. Накануне вечером жители пришли к дому, в котором живут подозреваемые, чтобы потребовать наказать убийц. Утихомирить толпу пришлось сотрудникам ОМОНа.

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VK / Алексей Текслер

Мария Любицкая
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