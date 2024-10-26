Губернатор Текслер поручил провести рейды после убийства таксистки в Коркино

В городе Коркино спустя час после похорон жестоко убитой таксистки Елены Манжосовой по решению губернатора Челябинской области Алексея Текслера было проведено заседание оперштаба с представителями правоохранительных и исполнительных органов. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства Челябинского области.

«В рамках решения проблемы поручаю детально разобрать ситуацию, разработать перечень проверочных мероприятий и рейдов, а также задействовать социальный блок и министерство образования для социализации цыганского населения. В Коркино будет работать специальная комиссия для детального анализа произошедших событий», — подчеркнул Текслер, поручив разработать перечень проверочных мероприятий и рейдов.