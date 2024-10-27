Топурия отправил Холлоуэя в первый нокаут за карьеру и защитил пояс чемпиона UFC
В Абу-Даби завершился турнир UFC 308, главным событием которого стал титульный поединок между топами полулёгкого веса Максом Холлоуэем и Илией Топурией. На второй минуте третьего раунда действующий чемпион отправил претендента в технический нокаут, который стал для американца первым в карьере.
На стартовых секундах испанец предложил оппоненту устроить размен в центре октагона, но Холлоуэй ответил отказом. Следующие десять минут Топурия прессинговал ветерана UFC, который с трудом избегал сокращения дистанции и активно перемещался. В начале третьего рауда испанец поймал экс-чемпиона правым кроссом и устроил ему настоящую бомбардировку ударами у сетки. Холлоуэй вырвался из опасной позиции, но уже спустя несколько секунд был отправлен на канвас левым боковым. Избиение американца хаммерфистами остановил рефери.
Финиш в исполнении Илии Топурии. © Telegram / UFC Eurasia
Для Холлоуэя это восьмое поражение в карьере при 26 победах. Топурия же продолжает оставаться беспроигрышным бойцом с 16-ю победами в активе. Ранее испанец сообщал о желании подняться в лёгкий вес ради титульника с россиянином Исламом Махачевым.
Напомним, что на турнире UFC 308 победу одержали сразу три россиянина. Не знающий поражений Шарабутдин Магомедов удосрочил Армена Петросяна, полутяжеловес Магомед Анкалаев завоевал право на титульный бой в поединке с Александром Ракичем, а уроженец Чечни Хамзат Чимаев заставил сдаться бывшего чемпиона Роберта Уиттакера, сломав тому челюсть.
Telegram / UFC Eurasia