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27 октября, 01:00

Трамп заявил, что не пошлёт американских солдат на войну за пределами США

Американские солдаты не будут участвовать в вооружённых конфликтах за пределами Соединённых Штатов, заявил кандидат в президенты Дональд Трамп. Очередное обещание на случай победы над Камалой Харрис политик озвучил на митинге в Стейт-Колледже, штат Пенсильвания.

Экс-глава Белого дома подчеркнул, что во время его прошлого президентства ВС США не вели войн. Солдаты и офицеры не должны погибать ради государств, о существовании которых в Штатах даже не слышали, отметил республиканец.

«Я не буду отправлять вас сражаться и погибать в глупых иностранных войнах, которым нет конца», — заявил он.

Также Трамп не упустил возможности раскритиковать Камалу Харрис. В случае победы демократки армию США ждёт участие в третьей мировой войне против России, Китая и КНДР, уверен политик.

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Напомним, что ранее Трамп придерживался иного мнения о присутствии американских военных за пределами своей родины. Так, он неоднократно критиковал Джо Байдена за вывод войск из Афганистана. По мнению бывшего американского лидера, после этого бегства никто в мире не будет уважать Вашингтон.

Обложка ©

Flickr / Trump White House Archived

Илья Пушкарев
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