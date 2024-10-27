Трамп заявил, что не пошлёт американских солдат на войну за пределами США

Американские солдаты не будут участвовать в вооружённых конфликтах за пределами Соединённых Штатов, заявил кандидат в президенты Дональд Трамп. Очередное обещание на случай победы над Камалой Харрис политик озвучил на митинге в Стейт-Колледже, штат Пенсильвания.

Экс-глава Белого дома подчеркнул, что во время его прошлого президентства ВС США не вели войн. Солдаты и офицеры не должны погибать ради государств, о существовании которых в Штатах даже не слышали, отметил республиканец.

«Я не буду отправлять вас сражаться и погибать в глупых иностранных войнах, которым нет конца», — заявил он.