«Интер» и «Ювентус» устроили голевую перестрелку, забив на двоих восемь мячей

Миланский «Интер» вничью сыграл с туринским «Ювентусом» со счётом 4:4 в рамках 9-го тура чемпионата Италии. Встреча прошла в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца».

В составе хозяев Пётр Зелиньский дважды отличился с пенальти (15-я и 37-я минуты), а Генрих Мхитарян (35) и Дензел Дюмфрис (53) добавили по голу. Со стороны «Ювентуса» дублем отметился Кенан Йылдыз (71, 82), а также забили Душан Влахович (20) и Тимоти Веа (26).

Впервые в истории Серии А в матче между «Интером» и «Ювентусом» было забито пять голов в первом тайме. Кроме того, «нерадзурри» четырежды забили туринцам в чемпионате Италии впервые с ноября 1984 года.