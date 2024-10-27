«Интер» и «Ювентус» устроили голевую перестрелку, забив на двоих восемь мячей
«Интер» и «Ювентус» сыграли со счётом 4:4 в чемпионате Италии
Момент из матча «Интера» и «Ювентуса». Обложка © Х / JuventusFC
Миланский «Интер» вничью сыграл с туринским «Ювентусом» со счётом 4:4 в рамках 9-го тура чемпионата Италии. Встреча прошла в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца».
В составе хозяев Пётр Зелиньский дважды отличился с пенальти (15-я и 37-я минуты), а Генрих Мхитарян (35) и Дензел Дюмфрис (53) добавили по голу. Со стороны «Ювентуса» дублем отметился Кенан Йылдыз (71, 82), а также забили Душан Влахович (20) и Тимоти Веа (26).
Впервые в истории Серии А в матче между «Интером» и «Ювентусом» было забито пять голов в первом тайме. Кроме того, «нерадзурри» четырежды забили туринцам в чемпионате Италии впервые с ноября 1984 года.
«Интер» с 18 очками занимает второе место в турнирной таблице, а «Ювентус», набравший 17 очков, находится на третьей позиции.
А 27 октября в рамках 11-го тура чемпионата Испании по футболу состоялось Эль Класико. Встреча, прошедшая в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу», завершилась со счётом 4:0 в пользу «Барселоны». Фанатов мадридского «Реала» сильно разочаровал такой результат. Один из болельщиков даже разбил несколько мониторов в букмекерской конторе.