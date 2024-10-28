Полиция задержала водителя автобуса, устроившего аварию в центре Питера

В Санкт-Петербурге задержали водителя пассажирского автобуса, который устроил массовое ДТП на пересечении Невского и Лиговского проспектов. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Северной столице, опубликовав фото шофёра в полицейском участке.

В отношении 39-летнего мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до двух лет.