Осужденный в РФ американец Блэк не будет просить об амнистии и надеется на обмен
Гордон Блэк в зале суда. Обложка © ТАСС / AP
Осужденный в России за избиение и ограбление возлюбленной сержант американской армии Гордон Блэк заявил, что не станет добиваться помилования. Впрочем, дебошир был бы рад войти в следующий обмен заключёнными между РФ и США.
«Я не собираюсь просить об освобождении. Российское правительство признало меня виновным в преступлении. Это их решение и ваша страна. И я должен подчиняться вашим законам», — поделился Блэк с РИА «Новости».
Сержант предположил, что не попал в крупный августовский обмен заключёнными, так как тот планировался Москвой и Вашингтоном заранее. Сам же военнослужащий лишь недавно оказался за решёткой. Возможное повторение сделки между Россией и Вашингтоном Гордон воспринял позитивно.
«Разумеется, я бы оценил, если бы они это решили сделать», — заключил он.
О задержании американского военнослужащего во Владивостоке стало известно 6 мая. Он ненадолго прибыл в Россию из Южной Кореи к своей возлюбленной, с которой у сержанта и возникла ссора. Конфликт завершился тем, что Блэк применил к девушке физическую силу, а затем скрылся с украденными 10 тысячами рублей. Впрочем, сам Гордон озвучил другую версию произошедшего и вину не признал. Освободить его от ответственности попросила и пострадавшая, указав на психическое нездоровье бойфренда. Суд приговорил иностранца к трём годам и девяти месяцам лишения свободы.