Осужденный в России за избиение и ограбление возлюбленной сержант американской армии Гордон Блэк заявил, что не станет добиваться помилования. Впрочем, дебошир был бы рад войти в следующий обмен заключёнными между РФ и США.

«Я не собираюсь просить об освобождении. Российское правительство признало меня виновным в преступлении. Это их решение и ваша страна. И я должен подчиняться вашим законам», — поделился Блэк с РИА «Новости».

Сержант предположил, что не попал в крупный августовский обмен заключёнными, так как тот планировался Москвой и Вашингтоном заранее. Сам же военнослужащий лишь недавно оказался за решёткой. Возможное повторение сделки между Россией и Вашингтоном Гордон воспринял позитивно.