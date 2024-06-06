"Несчастный человек": Избитая американским военным россиянка попросила не сажать его в колонию

Девушка из Владивостока по имени Алекса, которую избил и обокрал американский военный Гордон Блэк, заступилась за него на судебном заседании. Она попросила не сажать мужчину в колонию, а отправить на лечение, сообщает SHOT.

По её словам, Блэк не может контролировать свой гнев, потому что его психика была искалечена в горячих точках. Также она рассказала, что американец якобы проходил курсы по управлению гневом, но ему это не помогло, из-за чего с ним расходились предыдущие партнёрши.