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6 июня, 19:27

"Несчастный человек": Избитая американским военным россиянка попросила не сажать его в колонию

Россиянка, которую избил военный США Блэк, призвала отправить его на лечение

Девушка из Владивостока по имени Алекса, которую избил и обокрал американский военный Гордон Блэк, заступилась за него на судебном заседании. Она попросила не сажать мужчину в колонию, а отправить на лечение, сообщает SHOT.

Избитая американским военным россиянка попросила не сажать его в колонию, а отправить на лечение. Видео © Telegram / SHOT

По её словам, Блэк не может контролировать свой гнев, потому что его психика была искалечена в горячих точках. Также она рассказала, что американец якобы проходил курсы по управлению гневом, но ему это не помогло, из-за чего с ним расходились предыдущие партнёрши.

"Когда изуродованная психика, это несчастный человек. Он не заслуживает тюрьмы, он заслуживает помощи и лечения", — заявила потерпевшая.

Стало известно, сколько на самом деле денег похитил военный США Блэк у своей девушки-россиянки
Стало известно, сколько на самом деле денег похитил военный США Блэк у своей девушки-россиянки

Напомним, о задержании 34-летнего американского военного стало известно 6 мая. Военнослужащий армии США прибыл во Владивосток из Южной Кореи, где проходил службу. Впоследствии стало известно, что в Россию он приехал к девушке Алексе, несмотря на то что на родине его ждала жена. Москва проинформировала Вашингтон о задержании Гордона Блэка. Помимо этого, в российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что данный инцидент не связан с политикой и шпионажем. 24 мая американец попытался обжаловать арест, однако суд оставил его апелляционную жалобу без удовлетворения.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Алексей Соловьёв
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