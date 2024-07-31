Власти США перестали платить осуждённому в России военному Гордону Блэку

Власти Соединённых Штатов перестали выплачивать зарплату осуждённому в России военнослужащему Вооружённых сил США Гордону Блэку. Как пишет агентство Reuters со ссылкой на неназванных американских чиновников, в своей родной стране его "хотят наказать" за неподобающее поведение.

Один из собеседников агентства сообщил, что Блэка могут привлечь к ответственности, если он решит вернуться на родину после отбывания тюремного заключения. Другой чиновник напомнил о другом американском военном, Трэвисе Кинге, который самовольно в прошлом году пересёк границу с Северной Кореей, а затем был передан Соединённым Штатам, где ему предъявили обвинения.

"Когда Блэк вернется в США, это, вероятно, повлечёт за собой последствия, как и для рядового Кинга, за, по сути, неприемлемое поведение. Так что собирается поступить правильно и наказать его за плохое поведение", — заявил источник.