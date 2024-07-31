Власти США перестали платить осуждённому в России военному Гордону Блэку
Reuters: ВС США перестали платить осуждённому в России военному Гордону Блэку
Власти Соединённых Штатов перестали выплачивать зарплату осуждённому в России военнослужащему Вооружённых сил США Гордону Блэку. Как пишет агентство Reuters со ссылкой на неназванных американских чиновников, в своей родной стране его "хотят наказать" за неподобающее поведение.
Один из собеседников агентства сообщил, что Блэка могут привлечь к ответственности, если он решит вернуться на родину после отбывания тюремного заключения. Другой чиновник напомнил о другом американском военном, Трэвисе Кинге, который самовольно в прошлом году пересёк границу с Северной Кореей, а затем был передан Соединённым Штатам, где ему предъявили обвинения.
"Когда Блэк вернется в США, это, вероятно, повлечёт за собой последствия, как и для рядового Кинга, за, по сути, неприемлемое поведение. Так что собирается поступить правильно и наказать его за плохое поведение", — заявил источник.
Журналисты также связались с представителем Сухопутных войск США, который сообщил им, что статус приговорённого судом во Владивостоке к тюрьме Блэка изменили на "ограничен в гражданских полномочиях". Агентство объяснило, что для американца это означает приостановление выплат пособия и зарплаты, однако его семья пока ещё продолжает пользоваться основными привилегиями.
Напомним, что 2 мая Блэк нанёс подруге телесные повреждения и скрылся, прихватив из её кошелька 10 тысяч рублей. Спрятаться от правосудия за рубежом военный не успел — спустя несколько дней его задержали. На заседании суда в Приморском крае пострадавшая заступилась за обидчика, призвав отправить его на лечение из-за покалеченной в горячих точках психики. Сам Блэк там же заявил, что не признаёт вину в угрозе убийством своей девушке Александре. В итоге служители Фемиды приговорили его к трём годам девяти месяцам лишения свободы.
Shutterstock / FOTODOM / Dan Gutu