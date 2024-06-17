Солдат США на суде в Приморье не признал вину и раскрыл детали драки с девушкой

Военнослужащий американской армии Гордон Блэк заявил, что не признаёт вину в угрозе убийством своей девушке Александре. Вину в краже денег подозреваемый признал частично. Актуальную позицию штаб-сержант изложил на заседании в Первомайском районном суде Владивостока, передаёт SHOT.

Гордон Блэк в зале суда. Видео © Telegram / SHOT

Блэк заявил судье, якобы инициатором бытовой ссоры стала его экс-возлюбленная, которая первая начала оскорблять военного и бросила в него тарелку. По словам подозреваемого, чтобы утихомирить девушку, он начал душить её рукой, но позже отпустил и даже сделал массаж.

"Начал ослаблять хватку вокруг её шеи, как только почувствовал, что она перестаёт представлять опасность. Она начала успокаиваться и жаловаться по поводу спины. Отпустил, начал массажировать её спину", — приводит показания Блэка РИА "Новости".

Затем пара начала толкать друг друга, в результате чего Александра ударилась об угол. Лишь после этого, заверил подсудимый, он вытащил из кошелька спутницы деньги и скрылся, вернув средства уже на следующий день.