Солдат США на суде в Приморье не признал вину и раскрыл детали драки с девушкой
Сержант ВС США Блэк не признал вину в угрозе убийством девушке во Владивостоке
Арестованный военнослужащий ВС США Гордон Блэк. Обложка © ТАСС / AP
Военнослужащий американской армии Гордон Блэк заявил, что не признаёт вину в угрозе убийством своей девушке Александре. Вину в краже денег подозреваемый признал частично. Актуальную позицию штаб-сержант изложил на заседании в Первомайском районном суде Владивостока, передаёт SHOT.
Гордон Блэк в зале суда. Видео © Telegram / SHOT
Блэк заявил судье, якобы инициатором бытовой ссоры стала его экс-возлюбленная, которая первая начала оскорблять военного и бросила в него тарелку. По словам подозреваемого, чтобы утихомирить девушку, он начал душить её рукой, но позже отпустил и даже сделал массаж.
"Начал ослаблять хватку вокруг её шеи, как только почувствовал, что она перестаёт представлять опасность. Она начала успокаиваться и жаловаться по поводу спины. Отпустил, начал массажировать её спину", — приводит показания Блэка РИА "Новости".
Затем пара начала толкать друг друга, в результате чего Александра ударилась об угол. Лишь после этого, заверил подсудимый, он вытащил из кошелька спутницы деньги и скрылся, вернув средства уже на следующий день.
В итоге суд по просьбе обвинения отложил прения сторон и последнее слово подсудимого на 19 июня.
Напомним, что, по версии следствия, 2 мая Блэк нанёс подруге телесные повреждения и скрылся, прихватив из её кошелька 10 тысяч рублей. Спрятаться от правосудия за рубежом военный не успел — спустя несколько дней его задержали. На заседании суда пострадавшая заступилась за обидчика, призвав отправить его на лечение из-за покалеченной в горячих точках психики.