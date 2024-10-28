Ди Каприо и Де Ниро поддержали кандидатуру Камалы Харрис на пост президента США

Голливудские актёры Роберт Де Ниро и Леонардо Ди Каприо, а также Керри Вашингтон, Тесса Томпсон и Брайан Тайри Генри выразили поддержку кандидату от Демократической партии Камале Харрис на президентских выборах, сообщает CBS News. Эти звёзды стали хедлайнерами мероприятия в Филадельфии, организованного мэром города Шерелл Паркер.

Де Ниро, ранее не скрывавший своей неприязни к Дональду Трампу, открыто высказывал неодобрение, используя резкие выражения в адрес кандидата от Республиканцев. Ди Каприо, в свою очередь, обозначил своё мнение более сдержанно, назвав выбор «очевидным» и подчеркнув, что поддерживает кандидатуру вице-президента Харрис.