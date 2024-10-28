Ди Каприо и Де Ниро поддержали кандидатуру Камалы Харрис на пост президента США
Леонардо Ди Каприо и Роберт Де Ниро. Обложка © flickr / Film Bilgi, Max Stang
Голливудские актёры Роберт Де Ниро и Леонардо Ди Каприо, а также Керри Вашингтон, Тесса Томпсон и Брайан Тайри Генри выразили поддержку кандидату от Демократической партии Камале Харрис на президентских выборах, сообщает CBS News. Эти звёзды стали хедлайнерами мероприятия в Филадельфии, организованного мэром города Шерелл Паркер.
Де Ниро, ранее не скрывавший своей неприязни к Дональду Трампу, открыто высказывал неодобрение, используя резкие выражения в адрес кандидата от Республиканцев. Ди Каприо, в свою очередь, обозначил своё мнение более сдержанно, назвав выбор «очевидным» и подчеркнув, что поддерживает кандидатуру вице-президента Харрис.
Очередные выборы президента в США состоятся 5 ноября, за место поборются Дональд Трамп и Камала Харрис. Эти выборы также скажутся на Украине. В зависимости от их результата, конфликт в Незалежной может пойти по трём сценариям, уверен Владимир Зеленский. Один из них — принуждение Украины к миру в случае победы Трампа. Республиканец неоднократно выражал уверенность в том, что при его президентстве российско-украинский конфликт можно было бы избежать. Трамп также утверждал, что ему по силам урегулировать ситуацию до 2025 года.