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28 октября, 04:14

«Путин уже победил»: В Китае подвели черту под конфликтом России и Запада

SCMP: Путин нанёс Западу поражение, сплотив десятки стран вокруг России

Запад напрасно считал Россию «Колоссом на глиняных ногах», которого можно победить санкционным давлением. Внешний прессинг не помешал РФ выковать сильную экономику, и это настоящая победа президента страны Владимира Путина над недружественными державами. Такой вывод сделали эксперты китайской газеты South China Morning Post.

В статье под названием «Владимир Путин уже победил, нравится вам это или нет» автор напомнил, что Россия — это не Куба или Венесуэла, для которых рестрикции стали серьёзным ударом. Международная изоляция — ей США с союзниками угрожали Москве не меньше — тоже провалилась. Глава Кремля лишь сплотил вокруг РФ десятки государств. В качестве примера в SCMP привели недавний саммит БРИКС в Казани, который посетили представители 32 стран и даже генсек ООН.

«Вот вам и международный изгой, каким его выставил Запад», — сыронизировал автор.

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О единении стран вокруг БРИКС и России ранее заявил и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Напомним, что визит португальского политика в Казань довёл МИД Украины до истерики, а Владимир Зеленский и вовсе нахамил главе организации.

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Life.ru

Илья Пушкарев
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