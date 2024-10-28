Запад напрасно считал Россию «Колоссом на глиняных ногах», которого можно победить санкционным давлением. Внешний прессинг не помешал РФ выковать сильную экономику, и это настоящая победа президента страны Владимира Путина над недружественными державами. Такой вывод сделали эксперты китайской газеты South China Morning Post.

В статье под названием «Владимир Путин уже победил, нравится вам это или нет» автор напомнил, что Россия — это не Куба или Венесуэла, для которых рестрикции стали серьёзным ударом. Международная изоляция — ей США с союзниками угрожали Москве не меньше — тоже провалилась. Глава Кремля лишь сплотил вокруг РФ десятки государств. В качестве примера в SCMP привели недавний саммит БРИКС в Казани, который посетили представители 32 стран и даже генсек ООН.