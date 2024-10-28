Бастрыкин потребовал доклад о проверке жёсткой посадки Ан-2 на Ставрополье
Самолёт совершил жёсткую посадку в Ставропольском крае. Обложка © Telegram / МЧС России
Следствие организовало проверку из-за происшествия в Ставропольском крае, где самолёт Ан-2 совершил жёсткую посадку. Глава Следственного комитета РФ (СК) Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе работы по факту случившегося, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Главой ведомства дано поручение и.о. руководителя Западного МСУТ СК России Козлову В.П. представить доклад о ходе проверки и об установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении.
О жёсткой посадке самолёта Ан-2 в Ставропольском крае стало известно 27 октября. Life.ru сообщал, что предварительной причиной крушения воздушного судна является потеря мощности. На борту самолёта находились девять человек, в том числе ребёнок. Пострадали четыре человека, трое из них попали в больницу. Специалисты продолжают работать на местах.