Бастрыкин потребовал доклад о проверке жёсткой посадки Ан-2 на Ставрополье

Следствие организовало проверку из-за происшествия в Ставропольском крае, где самолёт Ан-2 совершил жёсткую посадку. Глава Следственного комитета РФ (СК) Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе работы по факту случившегося, сообщили в пресс-службе ведомства.