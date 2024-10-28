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28 октября, 08:35

Суд в Челябинске суммарно приговорил убийц подростка к 76 годам колонии

Один из виновных в убийстве школьника в челябинском суде. Обложка © URA.ru / Вадим Ахметов

Один из виновных в убийстве школьника в челябинском суде. Обложка © URA.ru / Вадим Ахметов

Суд в Челябинске поставил точку в деле об убийстве группой мигрантов 17-летнего подростка у ТРК «Космос» летом 2023 года, фигурантов признали виновными. Им суммарно назначили 76 лет лишения свободы, сообщает URA.ru.

Заседание суда по делу об убийстве школьника в Челябинске. Фото © URA.ru / Вадим Ахметов

Заседание суда по делу об убийстве школьника в Челябинске. Фото © URA.ru / Вадим Ахметов

«Суд приговорил Шахрома Мирова признать виновным, назначить наказание в виде 18 лет колонии строгого режима. Признать виновными Тоира Джаллилова, путём сложения назначить наказание в виде 9 лет и 6 месяцев колонии общего режима, Абдулвахобу Сабурову и Шахзоду Сатторову — 14 лет строгого режима», — указали в суде.

Кроме того, суд приговорил признать виновным в хулиганстве Нажмиддина Имомова и Ислома Ахмадова. Им назначат наказание в виде пяти лет и шести месяцев колонии общего режима. Хуршеду Одинаеву попросили назначить четыре года и шесть месяцев колонии общего режима, а Зоиру Джаллилову — пять лет.

Одинаев пришёл в зал суда без сумки, он рассчитывал на мягкое наказание. Близкие подсудимых еле сдержали слёзы во время вынесения окончательного приговора. А вот Миров, который получил самый большой срок, отреагировал спокойно, однако стал интересоваться у судьи вещественными доказательствами. Фигурант забеспокоился, вернут ли ему изъятый телефон.

Авторы материала добавили, что с каждого виновного взыскали по 625 тысяч рублей в качестве компенсации. Убийцы подростка выплатят родственникам погибшего мальчика в общей сложности 2,5 миллиона рублей.

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Напомним, что в апреле 2023 года в Челябинске группа из пятерых мигрантов и одного русского напала на 17-летнего подростка из-за ссоры в компьютерной игре. Участников массовой драки вскоре взяли под стражу. В сентябре 2024-го убийцы мальчика выступили с последним словом в суде. Они извинились и просили строго их не судить.

Дарья Нарыкова
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