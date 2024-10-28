Кашпировский не смог произнести название, обращаясь с призывом отписаться от SHOT

Кашпировский продолжает настаивать, что лечит людей с помощью «точных наук». Главный маг СССР записал SHOT видеообращение после своего разоблачения. Волшебство не помогло ему произнести наше название и угадать точное число сотрудников.

Кашпировский обратился к SHOT. Видео © SHOT

Главный гипнотизёр перестройки призвал отписаться от не известного нам телеграм-канала «СТО», в котором работают два человека: «молодой парень, который должен быть в армии», и «девица». Ранее племянник Кашпировского требовал 1 млн евро с другого телеграм-канала SHORT — за моральные страдания «целителя».