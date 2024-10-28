Кашпировский не смог произнести название, обращаясь с призывом отписаться от SHOT
Экстрасенс Кашпировский продолжает уверять, что «лечит» с помощью «точных наук»
Кашпировский продолжает настаивать, что лечит людей с помощью «точных наук». Главный маг СССР записал SHOT видеообращение после своего разоблачения. Волшебство не помогло ему произнести наше название и угадать точное число сотрудников.
Кашпировский обратился к SHOT. Видео © SHOT
Главный гипнотизёр перестройки призвал отписаться от не известного нам телеграм-канала «СТО», в котором работают два человека: «молодой парень, который должен быть в армии», и «девица». Ранее племянник Кашпировского требовал 1 млн евро с другого телеграм-канала SHORT — за моральные страдания «целителя».
После публикаций телеграм-канала в РАН назвали методы Кашпировского фантастикой и лженаукой. Теперь же 85-летний «экстрасенс» заявляет, что у него все науки точные, так как он удостоен польской телевизионной премии «Виктор» наряду с самим папой римским.
Напомним, прославившийся благодаря советским телеэфирам Кашпировский вновь стал проводить свои сеансы «исцеления». Первое мероприятие после перерыва посетили около трёхсот человек. Life.ru публиковал об этом подробный материал. Кашпировский напал на журналистов, заинтересовавшихся «эффективностью» сеансов. Общественники попросили СК проверить «мага» на предмет мошенничества и неуплаты налогов.