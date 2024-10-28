СМИ сообщают о прибытии в Грузию подготовленных на Украине снайперов
ТАСС: Снайперы из Украины прибывают в Грузию для подготовки провокаций
Обстановка у здания парламента в центре Тбилиси. Обложка © ТАСС / AP / Zurab Tsertsvadze
Подготовленные на Украине снайперы прибывают в Грузию для организации провокаций во время массовых протестов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на осведомлённые официальные источники в республике.
«Западники в попытках раскачать внутриполитическую ситуацию в Грузии после выборов и спровоцировать очередную цветную революцию не гнушаются ничем: в республику прибывают снайперы, подготовленные на Украине», — сказал собеседник агентства.
Напомним, что в Грузии по итогам парламентских выборов правящая партия «Грузинская мечта», которая выступает за суверенитет страны и против вмешательства Запада во внутренние дела государства, набирает 53,92% голосов, получая 89 из 150 мандатов. При этом прошедшая в парламент оппозиция суммарно набрала около 37%. Лидеры-оппозиционеры заявили о непризнании результатов выборов и призвали людей выходить на улицу. По словам экспертов, оппозиция может попытаться организовать «грузинский майдан».