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28 октября, 17:12
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СМИ сообщают о прибытии в Грузию подготовленных на Украине снайперов

ТАСС: Снайперы из Украины прибывают в Грузию для подготовки провокаций

Обстановка у здания парламента в центре Тбилиси. Обложка © ТАСС / AP / Zurab Tsertsvadze

Обстановка у здания парламента в центре Тбилиси. Обложка © ТАСС / AP / Zurab Tsertsvadze

Подготовленные на Украине снайперы прибывают в Грузию для организации провокаций во время массовых протестов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на осведомлённые официальные источники в республике.

«Западники в попытках раскачать внутриполитическую ситуацию в Грузии после выборов и спровоцировать очередную цветную революцию не гнушаются ничем: в республику прибывают снайперы, подготовленные на Украине», — сказал собеседник агентства.

Напомним, что в Грузии по итогам парламентских выборов правящая партия «Грузинская мечта», которая выступает за суверенитет страны и против вмешательства Запада во внутренние дела государства, набирает 53,92% голосов, получая 89 из 150 мандатов. При этом прошедшая в парламент оппозиция суммарно набрала около 37%. Лидеры-оппозиционеры заявили о непризнании результатов выборов и призвали людей выходить на улицу. По словам экспертов, оппозиция может попытаться организовать «грузинский майдан».

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Наталья Демьянова
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