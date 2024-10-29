Выжившего в Охотском море Пичугина выписали из больницы
Спасённого после 67-дневного дрейфа Пичугина выписали из больницы Магадана
Россиянина Михаил Пичугин, который 67 дней дрейфовал в Охотском море, выписывают из больницы Магадана. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения региона.
«Михаил Пичугин, который провёл в Охотском море два месяца, прошёл необходимое лечение, успешно, в Магаданской областной больнице. Сегодня его состоянию ничего не угрожает. Состояние стабильное», — сообщил журналистам министр здравоохранения Магаданской области Александр Витько.
По словам Витько, Пичугин готовится к выписке, после чего он отправится в свой родной город Улан-Удэ.
Напомним, в начале августа два брата отправились в плавание по Охотскому морю, причём один из них взял с собой сына. Спустя несколько дней связь с ними оборвалась, а поисковые работы, продолжавшиеся более месяца, не принесли никаких новостей. Позднее лодку обнаружили рыбаки у села Усть-Хайрюзово в Тигильском районе Камчатского края. Оказалось, что путешественники отклонились почти на тысячу километров от запланированного маршрута. Выжил только Михаил Пичугин, проведя в море 67 дней. Семья погибших обвинила государственные структуры в их трагической гибели.
Telegram / Дальневосточная транспортная прокуратура