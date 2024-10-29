Прокуратура требует ужесточить приговор наркологу Брюну по делу о мошенничестве
Евгений Брюн. Обложка © Life.ru
Сторона обвинения в лице Прокуратуры требует ужесточения приговора главному внештатному наркологу РФ Евгению Брюну по делу о мошенничестве, а также иным осуждённым. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах в беседе с ТАСС.
«Прокуратура требует ужесточить наказание Брюну и иным осужденным по делу, представители надзорного ведомства подали апелляционное представление на его приговор», — сообщил собеседник агентства.
Напомним, летом 2022 года психиатра-нарколога Евгения Брюна задержали по подозрению в организации закупки госучреждениями тестов и реагентов для определения наркотической зависимости по неадекватным ценам. Позже Брюну предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Уже 17 октября 2024 года его приговорили к 7 годам колонии общего режима за хищение из бюджета более 137 млн рублей.