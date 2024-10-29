Как ребёнок: Харрис сочли «абсолютно беспомощной» из-за безрассудного поведения на публике
Команда Трампа назвала Камалу Харрис беспомощной из-за её поведения на заводе
Команда предвыборной кампании Дональда Трампа, кандидата в президенты США от Республиканской партии, в своем посте в соцсети X охарактеризовала его соперницу от Демократической партии, Камалу Харрис, как «абсолютно беспомощную» из-за её поведения во время визита на завод полупроводников в Мичигане.
На опубликованных видео Харрис сначала подходит к упакованным кремниевым стержням и спрашивает у рабочего, можно ли их трогать, на что получает отрицательный ответ. Затем рабочий предостерегает ее от прикосновения к кристаллам кремния, подчеркивая их остроту. В ответ Харрис шутливо замечает, что они ещё и блестящие.
Пользователи соцсети также высмеяли её поведение, сравнив его с прогулкой с маленьким ребёнком.
Между тем чуть меньше недели остаётся до выборов президента в США. Согласно опросам, Трамп имеет незначительный перевес. Однако на сторону Харрис встали певицы Бейонсе, Тейлор Свифт, рэперша Карди Би и её именитый коллега Эминем, выступивший недавно в поддержку демократов. В РФ также ждут выборов в США. Недавно пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, будет ли РФ поздравлять победителя выборов президента США. По его словам, это маловероятно.
Kandinsky 3.1/ Life.ru