Как ребёнок: Харрис сочли «абсолютно беспомощной» из-за безрассудного поведения на публике

Команда предвыборной кампании Дональда Трампа, кандидата в президенты США от Республиканской партии, в своем посте в соцсети X охарактеризовала его соперницу от Демократической партии, Камалу Харрис, как «абсолютно беспомощную» из-за её поведения во время визита на завод полупроводников в Мичигане.

На опубликованных видео Харрис сначала подходит к упакованным кремниевым стержням и спрашивает у рабочего, можно ли их трогать, на что получает отрицательный ответ. Затем рабочий предостерегает ее от прикосновения к кристаллам кремния, подчеркивая их остроту. В ответ Харрис шутливо замечает, что они ещё и блестящие.