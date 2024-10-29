Канделаки рассказала, что её отговаривали снимать сериал «Гудбай» про Байдена

Телеведущая и продюсер Тина Канделаки после премьеры сериала «Гудбай» рассказала, как её отговаривали от этого проекта. Главным героем сериала стал действующий президент США Джо Байден, который приехал в РФ, чтобы разобраться, почему не работают антироссийские санкции.

«Мне многие говорили, что не стоит делать сериал о Байдене, потому что так в России никогда не показывали американского президента и их действующую власть», — написала Канделаки в своём Telegram-канале.

Сериальный Байден в исполнении Дмитрия Дюжева. Фото © «Гудбай» реж. Евгений Невский, сценаристы Дмитрий Воевода, Александр Федаев / Kinopoisk

В первый же день в России сериальный Байден теряет документы и вынужден жить в хрущёвке и работать учителем английского языка. В Америке тем временем на пост президента сажают российского пенсионера Иваныча. Роль американского лидера исполнил Дмитрий Дюжев.