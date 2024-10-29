Канделаки рассказала, что её отговаривали снимать сериал «Гудбай» про Байдена
Телеведущая и продюсер Тина Канделаки после премьеры сериала «Гудбай» рассказала, как её отговаривали от этого проекта. Главным героем сериала стал действующий президент США Джо Байден, который приехал в РФ, чтобы разобраться, почему не работают антироссийские санкции.
«Мне многие говорили, что не стоит делать сериал о Байдене, потому что так в России никогда не показывали американского президента и их действующую власть», — написала Канделаки в своём Telegram-канале.
Сериальный Байден в исполнении Дмитрия Дюжева. Фото © «Гудбай» реж. Евгений Невский, сценаристы Дмитрий Воевода, Александр Федаев / Kinopoisk
В первый же день в России сериальный Байден теряет документы и вынужден жить в хрущёвке и работать учителем английского языка. В Америке тем временем на пост президента сажают российского пенсионера Иваныча. Роль американского лидера исполнил Дмитрий Дюжев.
Канделаки поблагодарила всю съёмочную команду ТНТ. Телеведущая считает, что именно такой должна быть в России пропаганда. Она также заявила, что мечтает снять сериала, где Михаил Саакашвили, Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен встретятся в психбольнице.
По словам Дюжева, в сериале много юмора и иронии. Его экранный персонаж в силу жанра несколько отличается от прототипа. Актёр отметил, что не опасается санкций США из-за исполненной роли. При этом на него уже наложили санкции Латвия и Канада. Сериал вышел как раз накануне выборов в Америке, которые состоятся 5 ноября.
ТАСС / Сергей Карпухин