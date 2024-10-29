В Госдуме раскрыли, как закон о доплате за наставничество поможет новичкам и руководителям

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о доплатах для кураторов, которые помогают молодым специалистам адаптироваться на первом месте работы. Об этом сообщил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. В беседе с Life.ru депутат пояснил, что эта инициатива позволит привлечь в наставничество как можно больше опытных сотрудников.

«В нашей стране отмечена развитая культура наставничества, и пришло время это вознаграждать материально. Такая инициатива предлагает множество преимуществ для сотрудников и компаний в целом. Прежде всего, наставничество ускоряет и упрощает процесс адаптации новых работников», — пояснил парламентарий.

Чаплин добавил, что молодые специалисты быстрее осваивают нужные навыки и начинают работать продуктивно. Кроме того, менторство помогает уменьшить текучку кадров. По словам депутата, новички чувствуют себя увереннее, когда ощущают поддержку и помощь со стороны более опытных коллег. Также наставничество развивает профессиональные навыки у самих кураторов.

«Обучая новых сотрудников, они лучше осваивают и систематизируют собственные знания, а также приобретают навыки обучения и менторства. Это усиливает общий профессиональный уровень на предприятии. Внедряя институт наставничества и закрепляя его в трудовом законодательстве как дополнительную оплачиваемую обязанность, организации и сотрудники почувствуют положительный эффект, способствующий улучшению рабочих процессов и повышению производительности», — подчеркнул собеседник Life.ru.